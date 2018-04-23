Несколько автомобилей попали в аварию из-за гололеда на Алабушевской улице, прозванной в народе «пьяной дорогой».

По рассказам очевидцев, асфальт выглядит просто мокрым, льда невидно. В неприятную ситуацию попали минимум четыре автомобиля: один автомобиль перевернулся, другие из-за юза вынесло с дороги на ограждение и на автобусную остановку.

Также очевидцы сообщают, что сотрудники ГИБДД останавливают проезжающие машины, чтобы предупредить о наледи, и предлагают автомобилистам искать пути объезда.

Данный участок дороги временно перекрыли и всех разворачивают. В результате наблюдается затор на пересечении с Панфиловским и на самом проспекте.