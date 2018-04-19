Чтобы поступить в школу, вам необходимо записаться на пробный бесплатный урок, подать заявление и пройти испытательный курс по программе «Основы хореографии».

За время обучения в подготовительном классе ребенок в мягкой форме знакомится с правилами и образовательным процессом школы. А родители могут подобрать наиболее подходящую группу для дальнейшего обучения, ориентируясь на рекомендации педагогов и администрации школы.

Детская хореографическая школа «Фуэте», создана в 1992 году при активной поддержке великой балерины, народной артистки СССР О.В. Лепешинской.

Школа предлагает предпрофессиональное хореографическое образование по программе в области хореографического искусства «Хореографическое творчество».