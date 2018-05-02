Выставку-конкурс «Мой луноход» в зеленоградской лаборатории робототехники «Конструктив» приурочили к прошедшему Дню Космонавтики. Луноходы, изучающие поверхность Луны или Марса, модель марсохода Curiosity, «лунный защитник» и целые станции для приёма или запуска космических кораблей — такие проект и конструкции, созданные из разных робототехнических наборов на космическую тематику, представили на конкурс школьники 4-10 классов.
Самых интересных роботов выбрала и сфотографировала корреспондент Zelenograd.ru Екатерина Сподаренко.
Каждому автору проекта выделили выставочное место в фойе, где он презентовал и защищал свой проект. Эксперты, приглашенные сотрудники зеленоградских предприятий, оценивали их по двум номинациям: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Пользоваться стандартными схемами сборки, разумеется, было запрещено, на конкурс принимали только уникальные действующие модели механизмов и макеты.
Большинство ребят занимаются в лаборатории «Конструктив» — кто-то придумывал роботов сам или в команде с друзьями, кому-то помогали родители. Для взрослых конструирование роботов бывает не менее азартным и увлекательным занятием, чем для детей, к тому же общее увлечение здорово сближает.
Популярнее всего были роботы-луноходы, самое очевидное применение роботов в космосе. Например, луноход GEXAGON Кости Гордеева ищет лучшее место для строительства лунного города: он сканирует окружающую поверхность при помощи трёх сканеров, закреплённых спереди, которые делают его похожим на муху.
Исследовательский комплекс «Луно-МАКС» Максима Гордиенко предназначен для проведения исследовательских работ на поверхности планет, их естественных спутников и других небесных тел. В его составе — два роботизированных планетохода высокой проходимости на атомных источниках питания. Доставка планетоходов к месту эксплуатации производится космическими кораблями.
Данила Салтанов и Максим Зайченко собрали «Космическую самоуправляемую экспедиционную военную установку» — станцию, которая принимает корабли на платформу. Она оснащена заправкой, лабораторией и работает не на топливе, а на солнечной энергии, по замыслу авторов.
Прототипом модели марсохода Curiosity Саши Черезова выступил реально существующий робот-марсоход Curiosity, запущенный в 2011 году и достигший через год поверхности «красной планеты».
«Лунный защитник» станции и ресурсов Вани Карелинова демонстрирует свою работу на масштабном макете. Он состоит из одного блока управления, трех моторов, звукового датчика и датчика расстояния. Моторы управляют поворотом пушки, углом наклона и досылателем патронов.
Луноход «Кеша» Лизы Дученко может двигаться по заданной траектории и объезжать кратеры, он предназначен для перевозки космонавтов, которые будут изучать спутник Земли.
Кирилл Ситов собрал «Станцию для запуска шаттла» — макет для отработки запуска шаттла в космос, который позволяет на раннем этапе отследить возможные сбои и свести любые ошибки к минимуму.
Робот «Скорпион-1» Андрея и Григория Груздевых предназначен для исследований на планетах и спутниках с твердой поверхностью. Задний радар предупреждает об опасности сзади, радиация не причинит экипажу вреда благодаря радиационному щиту, лаборатория с клешнями исследует и сортирует породу: в синюю капсулу складывает нерадиоактивные образцы, в желтую — радиоактивные.
«Космический шагоход» Олега Никончука тоже задуман как макет робота-исследователя поверхности планет, в частности Марса. Автор сконцентрировался на высокой проходимости робота по любым видам рельефа, которые не преодолеют луноходы гусеничного и колесного типа. В верхней части лунохода предусмотрена лаборатория, а для высадки — лифт.
Наиболее интересные модели попали в финал, гости проголосовали за самые оригинальные конструкции, и победителям вручили дипломы Культурного центра «Зеленоград».
Конкурс проходит уже не первый год, и награды — не самоцель: он призван повысить интерес детей к достижениям космонавтики, научить их создавать законченные технические проекты и работать в команде, защищать свой проект перед жюри и рассказывать о нём простым зрителям.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В апреле
-
Новоселам скидка
плитку 10%