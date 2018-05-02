Каждому автору проекта выделили выставочное место в фойе, где он презентовал и защищал свой проект. Эксперты, приглашенные сотрудники зеленоградских предприятий, оценивали их по двум номинациям: «Программируемые механизмы» и «Непрограммируемые механизмы». Пользоваться стандартными схемами сборки, разумеется, было запрещено, на конкурс принимали только уникальные действующие модели механизмов и макеты.

Большинство ребят занимаются в лаборатории «Конструктив» — кто-то придумывал роботов сам или в команде с друзьями, кому-то помогали родители. Для взрослых конструирование роботов бывает не менее азартным и увлекательным занятием, чем для детей, к тому же общее увлечение здорово сближает.