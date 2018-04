В их репертуаре такие хиты как Come Together (The Beatles), Baila Morena (Zucchero), Personal Jesus (Depesh Mode), Районы, кварталы (Звери), Рыба (Сергей Шнуров), Утекай (Мумий Тролль), Земля в иллюминаторе (Владимир Мигуля), Московский Бит (Браво), Ничего на свете лучше нету (Гладков) и многое другое.

В составе группы ВИА The Champions:

Виктор Колпаков — вокал;

Евгений «Alligator» Лепихин — клавиши, вокал;

Андрей Лебедев — бас-гитара;

Александр «Фил» Филоненко — ударные;

Михаил Егорычев — гитара.

Вход свободный

Зеленоград, корп. 1130

тел: +7 (495)233-00-34

www.brecel.ru