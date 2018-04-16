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Выступление кавер-группы «ВИА The Champions» — ресторан «Брецель» 20 апреля в 20 часов 16.04.2018 ресторан «Брецель» Реклама

Впервые в Зеленограде, на сцене ресторана «Брецель» лучшая кавер-группа Москвы — ВИА The Champions.
Виртуозная игра, полностью живой звук! Концертный драйв обеспечен!

В их репертуаре такие хиты как Come Together (The Beatles), Baila Morena (Zucchero), Personal Jesus (Depesh Mode), Районы, кварталы (Звери), Рыба (Сергей Шнуров), Утекай (Мумий Тролль), Земля в иллюминаторе (Владимир Мигуля), Московский Бит (Браво), Ничего на свете лучше нету (Гладков) и многое другое.

В составе группы ВИА The Champions:

  • Виктор Колпаков — вокал;
  • Евгений «Alligator» Лепихин — клавиши, вокал;
  • Андрей Лебедев — бас-гитара;
  • Александр «Фил» Филоненко — ударные;
  • Михаил Егорычев — гитара.

Вход свободный

Зеленоград, корп. 1130
тел: +7 (495)233-00-34

www.brecel.ru

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Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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