Впервые в Зеленограде, на сцене ресторана «Брецель» лучшая кавер-группа Москвы — ВИА The Champions.
Виртуозная игра, полностью живой звук! Концертный драйв обеспечен!
В их репертуаре такие хиты как Come Together (The Beatles), Baila Morena (Zucchero), Personal Jesus (Depesh Mode), Районы, кварталы (Звери), Рыба (Сергей Шнуров), Утекай (Мумий Тролль), Земля в иллюминаторе (Владимир Мигуля), Московский Бит (Браво), Ничего на свете лучше нету (Гладков) и многое другое.
В составе группы ВИА The Champions:
- Виктор Колпаков — вокал;
- Евгений «Alligator» Лепихин — клавиши, вокал;
- Андрей Лебедев — бас-гитара;
- Александр «Фил» Филоненко — ударные;
- Михаил Егорычев — гитара.
Вход свободный
Зеленоград, корп. 1130
тел: +7 (495)233-00-34
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