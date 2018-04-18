Семья ланей обитает в самом большом вольере неотлучно круглый год. Глава семейства Яша сейчас щеголяет великолепными рогами, которые он скоро сбросит — в апреле-мае, а с мая по август отрастут новые.

В мае вернутся другие обитатели «Дома лани», которые живут в небольших вольерах — куры и утки, индейки, цесарки, фазаны и кролики. Дата возвращения пока не определена, она зависит от погодных условий: среднесуточная температура воздуха не должна опускаться ниже +5 С.

Птичий квест, приуроченный к Международному дню птиц, запустили на территории «Дома лани» с 1 по 30 апреля. Квест называется «Найди меня, узнай меня» — гуляя по вольерному комплексу, нужно найти и сфотографировать 10 небольших фигурок птиц, которые держат в лапках буквы, определить виды птиц и составить из букв слово «Мосприрода», а затем выложить коллаж с фотографиями и названиями на своей страничке социальной сети (ВКонтакте, фейсбук, Инстаграм) с хэштегом #птичийквестзеленоград. Нужно также подписаться на одну из групп в соцсетях: Мосприрода и Крюковский лесопарк Зеленограда Вконтакте, Мосприрода и Зеленый остров мегаполиса в фейсбуке, Мосприрода и Природа Зеленограда в Инстаграм. Победители квеста, которые обнаружили всех птичек и сумели их правильно определить, получат призы от «Мосприроды».

В Аптекарском огороде «Дома лани» высажено 42 вида лекарственных и ароматических растений, наиболее часто применяемых в медицине и произрастающих в средней полосе России. После таяния снега запланированы работы по уходу за экспонатами огорода и проведение инвентаризации растений, сохранившихся после зимовки — если какие-то из них не перенесли зиму, высадят дополнительно. По аптекарскому огороду уже разработана экскурсия.

Регулярные экскурсии в «Доме лани» проходят круглогодично, но обычно в тёплый сезон посещаемость возрастает в два-три раза. Все желающие могут присоединиться к экскурсиям, которые проходят по расписанию: ближайшая — обзорная экскурсия с элементами квеста «Знакомство с миром животных» в четверг, 19 апреля (13:30, 6+). Организованные группы могут заранее записаться на экскурсию или экскурсию-квест с практическим занятием по телефону: 8(499)735-5556, отдел экологического просвещения и учета животных зеленоградской дирекции «Мосприроды».

С 14 мая начнётся запись в летние экологические детские кружки, которые будут работать с 1 июля по 31 августа — бесплатно, раз в неделю, 11:00 до 13:00. Уже известен их список:

Лесная студия «Оленёнок» (6+) — теоретическое знакомство с видовым составом флоры и фауны природных территорий Зеленограда, полевые практики, развитие интереса к изучению законов природы и актуальным вопросам охраны окружающей среды.

«Школа юного экскурсовода» (8+) — эколого-краеведческий кружок, где научат практической экскурсионной работе тех, у кого есть интерес к изучению природных особенностей родного города.

«Экомастерилка» (8+) — эколого-ориентированные творческие мастерские, на которых дети по-новому увидят привычные предметы и узнают, как сберечь природные ресурсы путём вторичного использования материалов при создании творческих работ.

Летние эко-развивалки для младших дошкольников (0+) с обязательным участием родителей — познавательные игровые занятия «Жил-был ёжик…», «Кто погрыз шишку?», «Кто живет на болоте?», «Путешествие капельки» и другие. Малышей научат мастерить поделки из натуральных материалов, познакомят с образом жизни зверей и птиц, с необычными историями о жизни растений и животных.

Запись в кружки также пройдёт по телефону 8(499)735-5556.

Вольерный комплекс «Дом лани» расположен по адресу: Зеленоград, Никольский проезд (напротив Никольской церкви).

Время работы: ежедневно с 10:00 до 19:00 (апрель — сентябрь), с 10:00 до 17:00 (октябрь — март). Последний понедельник месяца — санитарный день.