Два авто сгорели полностью, еще два пострадали меньше.
Пожар произошел в пятницу, 13 апреля на стоянке, расположенной возле корпуса 1121 между 6-м и 7-м подъездами.
Сначала загорелся Citroen, затем огонь перекинулся на стоящий слева Land Rover Freelander, с него — на Opel. Пострадал и кроссовер Renault справа.
По рассказу очевидца, он проезжал мимо примерно в 11:20. Увидев горящий автомобиль, остановился, чтобы помочь. Из-под капота шли густые клубы дыма и вырывалось пламя, куски горящего пластика стекали на асфальт.
Как раз подошел хозяин «Ситроена», следом появился еще один мужчина. Втроем они самостоятельно пытались погасить пламя из своих автоогнетушителей, но не помогло. Оставалось лишь горестно наблюдать, как огонь уничтожает автомобили, и ждать приезда пожарных, которые были уже в пути. На место ЧП пожарные приехали минут через 10 и быстро потушили пожар. Однако к тому моменту «Ситроен» и «Фрилендер» успели выгореть до остова.
Причина возгорания пока остается неизвестной. Проверяется версия о поджоге, но очевидцы говорят, что похоже на самовоспламенение.
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