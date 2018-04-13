Как раз подошел хозяин «Ситроена», следом появился еще один мужчина. Втроем они самостоятельно пытались погасить пламя из своих автоогнетушителей, но не помогло. Оставалось лишь горестно наблюдать, как огонь уничтожает автомобили, и ждать приезда пожарных, которые были уже в пути. На место ЧП пожарные приехали минут через 10 и быстро потушили пожар. Однако к тому моменту «Ситроен» и «Фрилендер» успели выгореть до остова.