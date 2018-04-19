В зеленоградской стоматологической клинике «Дантистъ» собралась команда профессионалов, постоянно совершенствующих свои знания и умения. А стоматология, как медицинская отрасль непрерывно развивается — появляются новые материалы и оборудование. О таких новинках мы побеседовали со стоматологом-терапевтом Максимом Александровым.
— В клинике «Дантистъ» появился новый микроскоп. Для чего он предназначен?
— Он нужен и врачам, и пациентам. Микроскоп значительно улучшает визуализацию, увеличивает в рабочем поле то, что мы видим глазами, — в 4, 6, 10, 16 и 25 раз. Соответственно, это повышает точность диагностики, манипуляций, качество лечения.
Микроскоп в основном используется при лечении пульпитов и периодонтитов — осложнений кариеса, то есть, для лечения каналов. Его используют для извлечения инородных тел в просвете каналов, для прохождения сильно изогнутых каналов, для распломбировки, перелечивания корневых каналов.
— Пульпит и периодонтит — частые проблемы?
— Да. Если кариес не лечить, он перетекает в пульпит — воспаление нерва. Когда нерв погибает, инфекция выходит за пределы зуба, а это уже периодонтит.
— Вы сразу освоили работу с микроскопом?
— Моментально переключиться на работу с микроскопом нельзя. Я, например, готовился целый год — учился и перестраивал рабочий процесс. Надо было пройти обучение медсестре, которая со мной работает. Всё это непросто. Обычно доктора работают с пациентом, находящемся в положении сидя, но при работе с микроскопом необходимо использовать горизонтальную укладку пациента.
— Какие манипуляции можно выполнить с помощью микроскопа?
— Я выполняю любые. Но в основном это эндодонтия — работа с каналами, извлечение инструментов из каналов, прохождение сильно изогнутых и труднопроходимых каналов, постановка пломб, которые отвечают анатомическим требованиям, — практически как изготовленная в лаборатории керамическая вкладка.
Кстати, микроскопом можно проводить диагностику. Есть специальный режим желтого света, в котором мы видим: первое — это трещины, второе — это скрытый кариес. То, для чего нам раньше приходилось делать рентген-диагностику, — сейчас можно просто увидеть в микроскоп. Не во всех случаях, конечно, но в большинстве.
— Особого умения требует постановка пломб на передних зубах. Какими инструментами и материалами вы пользуетесь?
— Это действительно важно хотя бы с эстетической точки зрения. На фронтальных зубах при постановке пломб я применяю гладилки LM-Arte. Это инновационные, очень качественные стоматологические инструменты для реставрации зубов. Они хороши разнообразием форм — мы можем смоделировать пломбу таким образом, что она будет идеально соответствовать конфигурации, анатомическим особенностям зуба. Плюс, они очень тонкие. Для послойной работы с пломбировочным материалом использую специальную специальную стоматологическую кисточку и моделировочную смолу. Она делает материал более пластичным, с ним удобно работать.
— Диагностические зеркала тоже совершенствуются?
— Да, мы используем родиевые зеркала, в них более четкое изображение, нет размытости и бликов, а при работе с микроскопом они не запотевают.
Как объяснить их преимущества в сравнении со старыми? Это, образно говоря, как обычный DVDи FullHD.
— Какие еще новшества появились с момента нашей прошлой беседы?
— Например, одноразовые шприцы. Раньше были многоразовые карпульные шприцы, в которые вставлялась карпула с анестетиком и накручивалась игла.Теперь же для обезболивания мы используем только одноразовые инъекторы ARTIJECT — от работы с многоразовыми карпульными шприцами мы отказались. Формула «один пациент — один инъектор» — залог успешного и безопасного лечения. Я вскрываю упаковку с одноразовым инъектором при пациенте, а затем утилизирую (просто выбрасываю) шприц. Конструкция ARTIJECT исключает возможность его повторного применения.
— Стало ли больше молодых пациентов, по вашему опыту?
— Нет, приходят люди разных возрастов. Недавно лечили 90-летнего пациента, который жаловался на боль. У него все зубы на месте.
— Он не поделился секретом, как сохранил зубы?!
— Я не спрашивал, но он говорил, что ничего особенно не делал. Видимо, это генетика.
— Далеко не всем так везёт. Год назад мы с вами подробно говорили о правильном уходе за зубами…
— Да, я достаточно часто сталкиваюсь с тем, что люди элементарно не соблюдают гигиену полости рта. И не знают, как правильно это делать. Напомню, что чистить зубы надо не менее пяти-семи минут — минимум три — утром и вечером, уделяя внимание как передним, так и дальним зубам. Обязательно надо использовать зубную нить или ирригатор, желательно ополаскиватели на основе трав.
— Вам приходиться учиться в процессе работы?
— Конечно. Я постоянно посещаю семинары, участвую в вебинарах, чтобы повышать свой уровень, находить ответы, если накапливаются вопросы. Ближайшее мероприятие — Международный эндодонтический конгресс, который организует Михаил Соломонов — известный израильский специалист, который больше двадцати лет проводит курсы, лекции, семинары по эндодонтии. Это достаточно значимое событие, поскольку в одном месте собирается много авторитетных врачей.
— Можно ли сказать, что российская стоматология находится на мировом уровне?
— Если врач хочет работать по современным протоколам, современное оборудование позволяет это сделать. Плюс, сейчас огромное количество информации. Условия для хорошей работы у нас созданы, остальное зависит только от желания врача. И у нас есть специалисты, которые не то чтоб не уступают зарубежным, а имеют лучшую квалификацию.
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