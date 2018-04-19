— В клинике «Дантистъ» появился новый микроскоп. Для чего он предназначен?

— Он нужен и врачам, и пациентам. Микроскоп значительно улучшает визуализацию, увеличивает в рабочем поле то, что мы видим глазами, — в 4, 6, 10, 16 и 25 раз. Соответственно, это повышает точность диагностики, манипуляций, качество лечения.



Микроскоп в основном используется при лечении пульпитов и периодонтитов — осложнений кариеса, то есть, для лечения каналов. Его используют для извлечения инородных тел в просвете каналов, для прохождения сильно изогнутых каналов, для распломбировки, перелечивания корневых каналов.

— Пульпит и периодонтит — частые проблемы?

— Да. Если кариес не лечить, он перетекает в пульпит — воспаление нерва. Когда нерв погибает, инфекция выходит за пределы зуба, а это уже периодонтит.

— Вы сразу освоили работу с микроскопом?



— Моментально переключиться на работу с микроскопом нельзя. Я, например, готовился целый год — учился и перестраивал рабочий процесс. Надо было пройти обучение медсестре, которая со мной работает. Всё это непросто. Обычно доктора работают с пациентом, находящемся в положении сидя, но при работе с микроскопом необходимо использовать горизонтальную укладку пациента.

— Какие манипуляции можно выполнить с помощью микроскопа?

— Я выполняю любые. Но в основном это эндодонтия — работа с каналами, извлечение инструментов из каналов, прохождение сильно изогнутых и труднопроходимых каналов, постановка пломб, которые отвечают анатомическим требованиям, — практически как изготовленная в лаборатории керамическая вкладка.

Кстати, микроскопом можно проводить диагностику. Есть специальный режим желтого света, в котором мы видим: первое — это трещины, второе — это скрытый кариес. То, для чего нам раньше приходилось делать рентген-диагностику, — сейчас можно просто увидеть в микроскоп. Не во всех случаях, конечно, но в большинстве.