В отделе мужчина объяснил, что подобрал пассажиров, у которых, как выяснилось, были недобрые намерения. Подсевшие в машину оказались грабителями и напали на водителя, рассказал Zelenograd.ru источник, близкий к полицейским кругам. Пассажир, сидевший сзади, приставил к голове жертвы предмет, похожий на пистолет, и велел ехать «туда, где живешь».

В этот момент зеленоградец как раз проезжал мимо отдела полиции, расположенного в корпусе 1565. Мужчина резко свернул в ворота контрольно-пропускного пункта, чтобы привлечь внимание полицейских. Однако после столкновения нападавшие успели скрыться.

Очевидцы сообщили, что преступники скрылись по встречке на появившемся рядом с местом происшествия автомобиле Lada Priora. По предварительным данным, полиция уже нашла подозреваемых.

В ГИБДД инцидент прокомментировали так: водитель не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, ведется проверка информации. Других официальных комментариев по поводу произошедшего в полиции пока не дают.