Детский сад «Теремок»Управления Делами Президента РФ приглашает на День открытых дверей.
Сад принимает на обучение и воспитание детей от 1,5 до 7 лет. Детям предлагаются просторные помещения и ухоженные площадки вдали от дороги, собственная кухня, работают опытные педагоги.
Условия проживания:
- дети живут в здании, построенном по индивидуальному проекту с большим набором помещений
- большие светлые уютные групповые комнаты;
- спальни и столовые;
- классы для занятий;
- закрытые и открытые прогулочные веранды;
- оборудованный спортивный и музыкальный залы;
- закрытый плавательный бассейн 6x12
- летняя спортивная площадка с беговыми дорожками
- футбольное поле
Питание пятиразовое, сбалансированное.
Дети получают обучение, развитие и воспитание на разнообразных занятиях:
- английского языка
- по обучению компьютерной грамоте
- на занятиях с логопедом
- на занятиях с психологом
- по математике
- по обучению грамоте
- по ознакомлению с окружающим миром
- по изобразительной деятельности и искусству
- по конструированию и различным видам труда
- на музыкальных занятиях
- хореографии
- в плавательном бассейне
- на физкультурных занятиях в спортивном зале и на свежем воздухе
В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия, массаж. Детям обеспечивается высококвалифицированное медицинское обслуживание.
Заезд и отъезд детей проводится организованно на автобусах с Новой площади.
Ждем вас 19 апреля в 10:00. Подробности на сайте http://ds-teremok.my1.ru
Наш адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п/о Андреевка, пос.Голубое
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В апреле
-
Новоселам скидка
плитку 10%