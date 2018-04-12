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День открытых дверей в детском саду «Теремок» в Голубом — 19 апреля в 10:00 12.04.2018 Детский сад «Теремок» Реклама

Детский сад «Теремок»Управления Делами Президента РФ приглашает на День открытых дверей.

Сад принимает на обучение и воспитание детей от 1,5 до 7 лет. Детям предлагаются просторные помещения и ухоженные площадки вдали от дороги, собственная кухня, работают опытные педагоги.

Условия проживания:

  • дети живут в здании, построенном по индивидуальному проекту с большим набором помещений
  • большие светлые уютные групповые комнаты;
  • спальни и столовые;
  • классы для занятий;
  • закрытые и открытые прогулочные веранды;
  • оборудованный спортивный и музыкальный залы;
  • закрытый плавательный бассейн 6x12
  • летняя спортивная площадка с беговыми дорожками
  • футбольное поле

Питание пятиразовое, сбалансированное.

Дети получают обучение, развитие и воспитание на разнообразных занятиях:

  • английского языка
  • по обучению компьютерной грамоте
  • на занятиях с логопедом
  • на занятиях с психологом
  • по математике
  • по обучению грамоте
  • по ознакомлению с окружающим миром
  • по изобразительной деятельности и искусству
  • по конструированию и различным видам труда
  • на музыкальных занятиях
  • хореографии
  • в плавательном бассейне
  • на физкультурных занятиях в спортивном зале и на свежем воздухе

В детском саду проводятся оздоровительные мероприятия, массаж. Детям обеспечивается высококвалифицированное медицинское обслуживание.

Заезд и отъезд детей проводится организованно на автобусах с Новой площади.

Ждем вас 19 апреля в 10:00. Подробности на сайте http://ds-teremok.my1.ru

Наш адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п/о Андреевка, пос.Голубое

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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