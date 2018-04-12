Детский сад «Теремок»Управления Делами Президента РФ приглашает на День открытых дверей.

Сад принимает на обучение и воспитание детей от 1,5 до 7 лет. Детям предлагаются просторные помещения и ухоженные площадки вдали от дороги, собственная кухня, работают опытные педагоги.