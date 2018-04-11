«Ласточка» отправлением с Ленинградского вокзала в 19:15 не будет ходить с 16 по 20-е и с 23 по 26 апреля. С 16 по 26 апреля также отменяется обычная электричка отправлением из Москвы в 20:25. Также отменяется ряд дневных электричек.
Какие еще электрички отменят в эти даты, можно посмотреть на сайте Московско-Тверской пригородной пассажирской компании. В основном это дневные крюковские и клинские поезда. Из-за отмен во второй половине апреля образуется дневной полуторачасовой перерыв в движении электричек из Крюково в Москву. Отмены пригородных поездов объясняют продолжающейся модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги.
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