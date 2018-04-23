На обращение на портал «Добродел» местного жителя солнечногорская администрация дала уклончивый ответ. Собственник действует в рамках закона. Но закрытие прохода через участок, несомненно, вызовет у жителей «всплеск недоверия к органам местного самоуправления» (почему именно к ним, а не исполнительной власти, непонятно). Чтобы открыть проход, надо изъять участок из хозяйственного оборота. Но основания для изъятия отсутствуют. Можно ли установить публичный сервитут (право ограниченного пользования участком, чтобы обеспечить беспрепятственный проход)? Можно — если иначе в Большаково не проехать и не пройти. Но есть Майский проезд — альтернативный выезд, муниципальная дорога общего пользования. Если перекроют и её, то это будет административное правонарушение. А пока — ничем не можем помочь.

Для местных жителей это ещё и бытовая проблема. Поскольку забор закрыл кратчайший путь из деревни к автобусной остановке «Санаторий Энергия», им теперь приходится добираться к Пятницкому шоссе через Майский проезд. Только приводит он к остановке «Большаково» с областными маршрутами, а большинству нужна остановка «Санаторий Энергия», где останавливаются 400-е автобусы из Зеленограда. Теперь люди вынуждены идти вдоль Пятницкого шоссе, рядом с мчащимся транспортом. Тротуаров вдоль дороги нет.