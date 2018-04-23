Мемориал с братской могилой, где покоятся останки 79-ми советских солдат, находится неподалеку от Пятницкого шоссе, в лесу у деревни Большаково, рядом с бывшим санаторием «Энергия». Недавно дорогу к памятнику огородили, поставили охрану. Собственник дороги и близлежащего участка говорит, что к этому ее вынудили жители деревни, которые мусорят и шумят на его земле — она терпела их бесчинства четыре года. А для самих местных жителей перекрытая дорога вела не только к памятнику, но и к удобной автобусной остановке. Разбираемся, кто прав в этом конфликте.
Жители Большаково происходящее иначе как безумием не называют и считают, что произошел самозахват дороги. Лесной участок вокруг мемориала находится в частных руках с 2014 года, там построены частные дома. Через лес проходит дорога — одна её часть ведет к мемориалу, другая в деревню. Её построили ещё в бытность тут колхоза в советские времена. В 2016 году дорога тоже оказалась в частной собственности. В начале этого года на пути к памятнику, а заодно и к автобусной остановке «Энергия», поставили забор и охрану.
Мемориал в Большаково включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения и является муниципальной собственностью. В администрации Солнечногорского района подтверждают, что подъездная дорога к братской могиле находится в частной собственности — поэтому тут и появились забор с охраной. Районные власти утверждают, что проход через пост охраны «не имеет ограничений», но местные жители это опровергают. «Не пускают никого, говорят, что частная собственность», рассказал Zelenograd.ru житель Большаково. Местные боятся снимать разговоры с охранниками на видео — «там горячие джигиты».
В администрации сельского поселения Кутузовское тоже, образно говоря, развели руками. Да, частная собственность. 9 мая пройдут торжественные мероприятия, проход будет свободным. В совете депутатов поселения рассказали, что как только появляется администрация, проход открывают, а для жителей он закрыт. В 2004 году местный совет депутатов принял эту дорогу в муниципальную собственность поселения. Когда и кем она выведена из этого статуса, нынешние депутаты не знают. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что дорога по документам по-прежнему числится муниципальной.
Собственник участка земли с перекрытой дорогой — это 3,5 гектара земли — Юлия Лукьяненко говорит, что перекрыть проход её вынудили бесчинства местных жителей. В письме администрации Кутузовского сельского поселения появление забора и охраны она объясняет так: «В течение четырех лет через территорию участка, принадлежащего мне на праве частной собственности, разрешался беспрепятственный проход жителей деревни Большаково. За этот период неоднократно возникали инциденты с лицами в нетрезвом состоянии, лицами, бросающими мусор, нарушающими режим тишины в ночное время, гуляющими по территории участка без разрешения собственника, без согласия собственника пользующихся инфраструктурой участка. Ставлю вас в известность, что с 1 января 2018 года проход через земельный участок будет закрыт по вышеназванным причинам. Как и ранее через участок будут пропускаться машины экстренных служб».
О том, что на участке находится мемориал, в письме ни слова. Возможно, с точки зрения собственника, это тоже «инфраструктура». Между тем, это объект культурного наследия, доступ к которому регулируется федеральным законом. Там сказано, что «каждый имеет право на доступ к объектам культурного наследия». Аналогичный закон Московской области предписывает «обеспечить доступ к объектам культурного наследия» с целью их популяризации.
На обращение на портал «Добродел» местного жителя солнечногорская администрация дала уклончивый ответ. Собственник действует в рамках закона. Но закрытие прохода через участок, несомненно, вызовет у жителей «всплеск недоверия к органам местного самоуправления» (почему именно к ним, а не исполнительной власти, непонятно). Чтобы открыть проход, надо изъять участок из хозяйственного оборота. Но основания для изъятия отсутствуют. Можно ли установить публичный сервитут (право ограниченного пользования участком, чтобы обеспечить беспрепятственный проход)? Можно — если иначе в Большаково не проехать и не пройти. Но есть Майский проезд — альтернативный выезд, муниципальная дорога общего пользования. Если перекроют и её, то это будет административное правонарушение. А пока — ничем не можем помочь.
Для местных жителей это ещё и бытовая проблема. Поскольку забор закрыл кратчайший путь из деревни к автобусной остановке «Санаторий Энергия», им теперь приходится добираться к Пятницкому шоссе через Майский проезд. Только приводит он к остановке «Большаково» с областными маршрутами, а большинству нужна остановка «Санаторий Энергия», где останавливаются 400-е автобусы из Зеленограда. Теперь люди вынуждены идти вдоль Пятницкого шоссе, рядом с мчащимся транспортом. Тротуаров вдоль дороги нет.
Группа жителей Большаково в декабре обратилась в солнечногорскую прокуратуру по поводу самозахвата дороги в их поселке. Ответа до сих пор нет. Теперь они намерены обратиться в суд.
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