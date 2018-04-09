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Малолетний зацепер погиб под колесами «Ласточки» между Сходней и Химками 09.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Тринадцатилетний подросток сорвался на рельсы, катаясь между вагонами «Ласточки».

Трагический инцидент произошел около 19:40 в воскресенье, 8 апреля, в полукилометре от Подрезково. Два несовершеннолетних экстремала решили прокатиться на крыше скоростного электропоезда и снять приключение на видео. В районе Сходни школьники «подсели» на электричку между вагонами. Подросток постарше (ему предположительно 15—16 лет) с камерой взобрался по лестнице, второй пытался подняться по изоляционной трубе, но соскользнул и исчез из поля зрения камеры. Через несколько секунд на видеозаписи слышен звук, похожий на детский взвизг.

СК на транспорте сообщил Zelenograd.ru, что в настоящий момент идет доследственная проверка по факту смертельного травмирования малолетнего. От полученных телесных повреждений школьник скончался на месте.

Из открытых источников Zelenograd.ru выяснил также, что погибшего подростка зовут Иван. В зацеперском сообществе его знают под прозвищем Волк, сам он, как сообщают, из Бутово.

Один из представителей этого экстремального хобби рассказал в ВК, что в зацепинге существует своя техника безопасности, «написанная кровью» и «созданная на ошибках погибших зацеперов». Так, по их ТБ, в частности, «нельзя по трубе на крышу лезть».

Осторожно! Видео содержит сцену гибели подростка. Не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям.

Видео предоставил Максим Ленинградский

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