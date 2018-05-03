На «Яндекс.Погоде» появилась специальная карта для тех, у кого аллергия на пыльцу. Она показывает концентрацию в воздухе пыльцы 15 распространённых растений-аллергенов — от амброзии до ясеня. Уровень опасности обозначен цветом: жёлтый — низкая концентрация, оранжевый — средняя, красный — высокая.

Серый цвет говорит о том, что опасные растения в регионе пока не зацвели. Люди, страдающие от аллергии на пыльцу, обычно пользуются таблицами цветения растений, но в них приводятся приблизительные данные, сообщается в блоге «Яндекса». Растения зацветают не строго по календарю, а тогда, когда сложатся подходящие условия. Например, чтобы серёжки берёзы начали интенсивно выделять пыльцу, должна установиться плюсовая температура — в разные годы это происходит в разное время. Время цветения зависит и от региона: на юге раньше, на севере — позже. На карте есть данные для растений-аллергенов — это амброзия, берёза, вяз, дуб, ель, злаки, ива, клён, крапива, ольха, орешник, полынь, сорные травы, сосна и ясень.

На карте можно также посмотреть прогноз распространения пыльцы на семь суток вперёд — он рассчитывается для каждого аллергена с точностью до отдельных районов. Карту можно просматривать как с компьютеров, так и с мобильных устройств. При открытии карты предлагается поговорить с аллергологом онлайн — это платная консультация.



Для Зеленограда сообщается, что растения-аллергены еще не зацвели, но через пару недель начнут. Пик цветения большинства вызывающих аллергию растений приходится на май-июнь.

В зеленоградских поликлиниках — взрослой №201 и детской №105 — сейчас принимают аллергологи-иммунологи.