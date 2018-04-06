Организуем как разовые, праздничные, свадебные, так и перевозки на постоянной основе, доставка сотрудников и партнеров из аэропорта в офис, конференц-зал или гостиницу. Большой выбор микроавтобусов, в нашем автопарке машины Citroen Jumper, Ford Transit, Mersedes Sprinter 18-20 мест, низкие цены, например час аренды от 800 рублей (более точно — по запросу предоставим информацию).

Для удобства наших клиентов — у нас круглосуточный график работы.

Работает система скидок: 5% от суммы заказа на поездки в будни с 10 до 17 часов.

Приглашаем вас стать нашими клиентами, и оценить наш сервис: гарантируем комфорт и безопасность.

Заказать микроавтобус: 8(495)150-66-93, 8(903)230-49-66

Наш сайт: http://busservice.su/

VK: https://vk.com/bus_service_net