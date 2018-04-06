EMEX. Автозапчасти вовремя.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Пассажирские перевозки в Зеленограде, Сходне, Химках, Москве и Московской области 06.04.2018 компания «Бас-Сервис» Реклама

Заказ микроавтобуса позволит вам быстро организовать любую поездку по городу и за его пределами. Наличие водителя обеспечит ваше спокойствие, ведь специалисты компании «Бас-Сервис» хорошо ориентируются в городе и ведут себя за рулем аккуратно.

Организуем как разовые, праздничные, свадебные, так и перевозки на постоянной основе, доставка сотрудников и партнеров из аэропорта в офис, конференц-зал или гостиницу. Большой выбор микроавтобусов, в нашем автопарке машины Citroen Jumper, Ford Transit, Mersedes Sprinter 18-20 мест, низкие цены, например час аренды от 800 рублей (более точно — по запросу предоставим информацию).

Для удобства наших клиентов — у нас круглосуточный график работы.

Работает система скидок: 5% от суммы заказа на поездки в будни с 10 до 17 часов.

Приглашаем вас стать нашими клиентами, и оценить наш сервис: гарантируем комфорт и безопасность.

Заказать микроавтобус: 8(495)150-66-93, 8(903)230-49-66

Наш сайт: http://busservice.su/

VK: https://vk.com/bus_service_net

Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

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Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Школа скалолазания для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
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EMEX. Автозапчасти вовремя.
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Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
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