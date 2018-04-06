Заказ микроавтобуса позволит вам быстро организовать любую поездку по городу и за его пределами. Наличие водителя обеспечит ваше спокойствие, ведь специалисты компании «Бас-Сервис» хорошо ориентируются в городе и ведут себя за рулем аккуратно.
Организуем как разовые, праздничные, свадебные, так и перевозки на постоянной основе, доставка сотрудников и партнеров из аэропорта в офис, конференц-зал или гостиницу. Большой выбор микроавтобусов, в нашем автопарке машины Citroen Jumper, Ford Transit, Mersedes Sprinter 18-20 мест, низкие цены, например час аренды от 800 рублей (более точно — по запросу предоставим информацию).
Для удобства наших клиентов — у нас круглосуточный график работы.
Работает система скидок: 5% от суммы заказа на поездки в будни с 10 до 17 часов.
Приглашаем вас стать нашими клиентами, и оценить наш сервис: гарантируем комфорт и безопасность.
Заказать микроавтобус: 8(495)150-66-93, 8(903)230-49-66
Наш сайт: http://busservice.su/
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