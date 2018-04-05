Например, в Англии времен правления короля Георга I обручальные кольца надевали на большой палец. Так же поступали и в Индии. Правда, новобрачные там вообще недолго носили свадебные кольца — через некоторое время их переправляли для какого-нибудь браслета.

В средневековой Европе обручальные кольца «кочевали» буквально по всем пальцам обеих рук, побывав и на указательном пальце, и даже на мизинце.

И в Китае обручальные кольца делались с таким расчетом, чтобы их можно было надеть на любой палец. На самом же кольце вырезались иероглифы «фу» — «счастье» и «шоу» — «долголетие». Большое значение там придавалось и камню, который был закреплен в кольцо.



В России только при Екатерине Великой, в 1755 году, Святейший Синод соединил обряд обмена кольцами — обручение с венчанием.

Современным молодоженам несказанно повезло: сегодня у них есть возможность выбирать любые материалы от серебра до платины и воплощать в реальность любой дизайн обручальных колец.