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Ювелирный салон «Диадема» рассказывает историю обручальных колец 05.04.2018 Ювелирный салон «Диадема» Реклама

Дата происхождения обручального кольца точно неизвестна, археологические открытки привели ученых к выводу, что именно Древний Египет является родоначальником традиции дарения обручальных колец. А изображения на артефактах, таких, как свитки папируса, раскрыли древнюю традицию, обмениваться кольцами плетеными из тростника и пеньки.

Первые обручальные кольца были из осоки, камыша или тростника, часто они больше походили на браслеты. Такие кольца, конечно, быстро распадались и их заменяли на новые, постепенно применяя более долговечные материалы: кожу, кости животных, камень, дерево. Потом, с развитием обработки металла, применяли железо, а, знатные и богатые использовали золото.

Мужчины на Востоке создали «кольцо-головоломку». Кольца эти были складные и нужно было провести несколько манипуляций, чтобы его снять. Если эти манипуляции были неверными, то кольцо разваливалось. Секрет как одеть и снять обручальное кольцо знал только муж и ювелир, который его изготовил. Такие «кольца — головоломки» использовали, чтобы держать жену в верности.

Например, в Англии времен правления короля Георга I обручальные кольца надевали на большой палец. Так же поступали и в Индии. Правда, новобрачные там вообще недолго носили свадебные кольца — через некоторое время их переправляли для какого-нибудь браслета.
В средневековой Европе обручальные кольца «кочевали» буквально по всем пальцам обеих рук, побывав и на указательном пальце, и даже на мизинце.

И в Китае обручальные кольца делались с таким расчетом, чтобы их можно было надеть на любой палец. На самом же кольце вырезались иероглифы «фу» — «счастье» и «шоу» — «долголетие». Большое значение там придавалось и камню, который был закреплен в кольцо.


В России только при Екатерине Великой, в 1755 году, Святейший Синод соединил обряд обмена кольцами — обручение с венчанием.

Современным молодоженам несказанно повезло: сегодня у них есть возможность выбирать любые материалы от серебра до платины и воплощать в реальность любой дизайн обручальных колец.

В ювелирном салоне «Диадема» представлен широкий ассортимент обручальных колец в соответствии с модными тенденциями, также мы представляем уникальную возможность: создать обручальные кольца по индивидуальному заказу, которые будут радовать вас долгие годы.

Выбор за вами!

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