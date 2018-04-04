На «Яндекс.Пробки» появилось сообщение: «Левый ряд, средний ряд, правый ряд. ДТП — легковой с автобусом, второй автобус не может объехать. Всё встало».

«Минут 45—50 не ходило ни одного автобуса [в сторону Крюково]. Никаких. Ни 400-х. Ни обычных, которые по городу. Зато потом сразу 6—10 автобусов приехало», — рассказал очевидец. По его наблюдениям, очередь на 400-й тянулась до самого «Перекрестка» (бывший «Океан»), и хвоста ее не было видно. В общей сложности в очередях на 400-е и внутригородские зеленоградские автобусы собралось не менее ста человек.