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Столкнувшиеся автобус и кроссовер парализовали движение на Центральном проспекте 04.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Мелкое дорожно-транспортное происшествие спровоцировало затор на Центральном проспекте и прилегающих улицах Летчика Полагушина и Юности. На дороге собралась вереница рейсовых автобусов, на остановках — длинные людские очереди.

За час на остановке «Магазин „Океан“» собралась длинная очередь желающих уехать в сторону Крюково
Benowi Bonro / vk.com/overhear.zelenograd
Не было ни одного автобуса, а затем — сразу десяток
Benowi Bonro / vk.com/overhear.zelenograd
Виталий Крючков / vk.com/overhear.zelenograd
Pacific Ocean / vk.com/overhear.zelenograd
Pacific Ocean / vk.com/overhear.zelenograd

На «Яндекс.Пробки» появилось сообщение: «Левый ряд, средний ряд, правый ряд. ДТП — легковой с автобусом, второй автобус не может объехать. Всё встало».

«Минут 45—50 не ходило ни одного автобуса [в сторону Крюково]. Никаких. Ни 400-х. Ни обычных, которые по городу. Зато потом сразу 6—10 автобусов приехало», — рассказал очевидец. По его наблюдениям, очередь на 400-й тянулась до самого «Перекрестка» (бывший «Океан»), и хвоста ее не было видно. В общей сложности в очередях на 400-е и внутригородские зеленоградские автобусы собралось не менее ста человек.

Benowi Bonro / vk.com/overhear.zelenograd

Как сообщили Zelenograd.ru в ГИБДД, напротив корпуса 240 около девяти утра в среду, 4 апреля, столкнулись автобус с пассажирами и автомобиль Volkswagen Tiguan. Автобус «ТРЦ „Зеленопарк“ — Крюково» двигался по Центральному проспекту, кроссовер выезжал с Летчика Полагушина. Автоинспекторы устанавливают обстоятельства, приведшие к ДТП.

Никто, к счастью, не пострадал. Если не считать людей, мерзнувших на остановках в ожидании транспорта.

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