Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Дошкольники из школы 1150 победили в эстафете на московском фестивале «Я умею плавать». Плавать их научили в детском саду 05.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Городской водноспортивный праздник «Я умею плавать» прошёл в Москве в конце марта, в нём участвовали 22 команды (135 детей) — победители соревнований в одиннадцати округах столицы. Зеленоград представляли команды дошкольников школ 1150 и 2045, в феврале занявшие первое и второе место в отборочном зеленоградском туре. Шестеро «подготовишек» 6-7 лет из школы 1150 стали лучшими в эстафетном плавании.

«Команда финишировала первой в эстафетном плавании вольным стилем 4 х 25 м. Восторгам болельщиков не было предела! — пишет о соревнованиях школа 1150. — Юные спортсмены получили свои первые заслуженные медали и подарки. Всё это они с гордостью везли в Зеленоград, в свою школу».

Как рассказали Zelenograd.ru в школе, честь Зеленограда защищали шесть спортсменов в возрасте 6-7 лет — лучшие пловцы из трёх разных дошкольных корпусов образовательного комплекса. Плаваньем дети занимаются с трёх лет под руководством инструкторов Елены Голуб (корпус 1648), Татьяны Казыдуб (корпус 1630) и Марины Башмаковой (корпус 1631).

В каждом из этих дошкольных корпусов есть бассейн и свой инструктор по плаванию. С тех пор, как сады объединились в одном образовательном комплексе 1151, сборная команда занимает на окружных соревнованиях практически только первые-вторые места. Успех объясняют умением мотивировать и любовью к профессии.

«Ребята тренируются два раза в неделю в бассейнах детских садов, — говорит Елена Голуб. — Некоторые занимаются и по четыре раза в неделю — дополнительно на платных занятиях». Один участник команды уже тренируется в «Орбите», в большом бассейне, по рекомендации своего «детсадовского» тренера, который научил его плавать.

В московском празднике «Я умею плавать» участвовала и вторая зеленоградская команда — от школы 2045. Её участники (воспитанники детсадов в корпусах 2009 и 2030) состязались в двух видах программы: два участника демонстрировали технику плавания, остальные четверо участвовали в плавательной эстафете на скорость, как сообщила школа 2045. Они тоже получили ценные призы и медали.

Фестиваль «Я умею плавать» организовал Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Целью праздника было выявление лучших школ и одаренных детей в обучении плаванию.

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
 Реклама
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
Автозапчасти от EMEX - всегда вовремя и по низким ценам. Объявления
Занятия скалолазанием для детей и взрослых в Зеленограде Объявления
Центр дополнительно образования LEGO Education в Зеленопарке объявляет сенсационные скидки и акции Объявления
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама

Фитнес-скалолазание для детей и взрослых на скалодроме «Элма»
Индивидуальный подход — Безопасно и доступно — Абонементы — Сертифицированное снаряжение
Работаем до 22:00 — В центре города — 8(499)645-56-19 — Бесплатный первый подъём
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама