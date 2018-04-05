«Команда финишировала первой в эстафетном плавании вольным стилем 4 х 25 м. Восторгам болельщиков не было предела! — пишет о соревнованиях школа 1150. — Юные спортсмены получили свои первые заслуженные медали и подарки. Всё это они с гордостью везли в Зеленоград, в свою школу».



Как рассказали Zelenograd.ru в школе, честь Зеленограда защищали шесть спортсменов в возрасте 6-7 лет — лучшие пловцы из трёх разных дошкольных корпусов образовательного комплекса. Плаваньем дети занимаются с трёх лет под руководством инструкторов Елены Голуб (корпус 1648), Татьяны Казыдуб (корпус 1630) и Марины Башмаковой (корпус 1631).

В каждом из этих дошкольных корпусов есть бассейн и свой инструктор по плаванию. С тех пор, как сады объединились в одном образовательном комплексе 1151, сборная команда занимает на окружных соревнованиях практически только первые-вторые места. Успех объясняют умением мотивировать и любовью к профессии.

«Ребята тренируются два раза в неделю в бассейнах детских садов, — говорит Елена Голуб. — Некоторые занимаются и по четыре раза в неделю — дополнительно на платных занятиях». Один участник команды уже тренируется в «Орбите», в большом бассейне, по рекомендации своего «детсадовского» тренера, который научил его плавать.

В московском празднике «Я умею плавать» участвовала и вторая зеленоградская команда — от школы 2045. Её участники (воспитанники детсадов в корпусах 2009 и 2030) состязались в двух видах программы: два участника демонстрировали технику плавания, остальные четверо участвовали в плавательной эстафете на скорость, как сообщила школа 2045. Они тоже получили ценные призы и медали.



Фестиваль «Я умею плавать» организовал Центр патриотического воспитания и школьного спорта. Целью праздника было выявление лучших школ и одаренных детей в обучении плаванию.