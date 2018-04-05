Сегодня на наши вопросы отвечает стоматолог-ортопед зеленоградской клиники «Дантистъ» Елена Москвина.
— Все большую популярность набирает протезирование с применением имплантатов. Для кого подходит эта методика?
— Шведский профессор Пер-Ингвар Бранемарк, основатель современной имплантологии, любил повторять: «Никто не должен умирать с зубами в стакане с водой». Он популяризировал имплантацию, как метод реабилитации пожилых людей, страдающих от плохой фиксации съемных протезов. Сейчас не существует ограничений по возрасту для этой процедуры. Метод имплантации подходит и людям, потерявшим один или несколько зубов, позволяя восстановить нормальное жевание и улыбку, не обтачивая оставшиеся здоровые зубы под мостовидные конструкции.
— Были в вашей практике случаи, когда имплантат не приживался?
— Приживаемость зависит в основном от гигиены после операции. Если человек человек не ухаживает за раной должным образом, сначала инфицируется десна, а затем и кость вокруг импланта. Он может быть более-менее стабилен, но как только мы проверяем эту стабильность, оказывается, что имплант не прижился. Соответственно, приходится его менять.
— При выборе способа протезирования приходится ориентироваться и на финансовые возможности.
— Если речь идет об одиночном импланте, то стоимость, в принципе, вполне сравнима с другими способами протезирования. Конечно, если человеку нужно сделать выбор между полным съемным протезом и тотальной реабилитацией на имплантатах — это разные суммы. Но это и принципиально разное качество жизни.
— А если нельзя ставить имплантаты, какие остаются варианты?
— У имплантации, как и любой медицинской манипуляции, есть показания и противопоказания, хотя последние относительно редки. Если после консультации выясняется, что этот метод не подходит, мы рассматриваем более традиционные методы протезирования: мостовидные конструкции и съемные протезы.
Да, у многих пациентов есть личный негативный опыт ношения съемных протезов. Или они слышали не самые радужные рассказы об этом от родных или знакомых. Но чаще всего причины проблем с предыдущим протезом не сложно выявить и устранить при изготовлении нового — и человек избавляется от дискомфорта и негативных эмоций.
Важно понимать, что при решении любых проблем со здоровьем работает команда, состоящая из врачей разных профилей и самого главного человека — пациента. Только при совместном принятии решений и слаженности действий можно получить результат, который порадует всех.
— Что еще, на ваш взгляд, влияет на качество стоматологического лечения?
— Помимо командной работы и заинтересованности самого пациента в хорошем результате, я бы назвала работу врача по современным протоколам. Сейчас человек может получить медицинскую помощь на современном мировом уровне независимо от того, где он живет. Этого удалось добиться с помощью разработки определенных стандартов лечения, основанных на масштабных исследованиях по всему миру.
Приведу конкретный пример. Сейчас применяют коффердам — латексный платок, изолирующий зуб от слюны во время работы стоматолога, и защищающий пациента от воздействия агрессивных жидкостей, которыми врач обрабатывает зуб. Кстати, жидкости эти тоже изменились за последние годы. Раньше каналы зуба после удаления нерва промывали банальной перекисью, что не позволяло полноценно уничтожить микроорганизмы внутри зуба и приводило к риску воспаления через несколько лет. Теперь же врачи промывают зуб гипохлоритом натрия — едкой, но эффективной очищающей жидкостью.
Многие доктора переходят на работу с увеличением и дополнительным освещением — это специальные очки или микроскоп, — что помогает находить и тщательно обрабатывать корневые каналы, хорошо вычищать рану после удаления зуба или добиваться идеально точного прилегания пломб и коронок.
Все это и многое другое помогает врачам добиваться максимального качества лечения и повышения сроков службы пломб, коронок и самих зубов. Внедрение всех этих важных мелочей в практику врача происходит только через непрерывное обучение. И речь не о стандартном повышении квалификации раз в пять лет, а о ежемесячных курсах, семинарах, вебинарах. Например, благодаря одному из таких курсов я пару лет назад узнала об истинных причинах развития клиновидных дефектов и способах их устранения.
— Что такое клиновидные дефекты?
— Это дефекты зубов в виде характерной треугольной выемки в области десны. Кого-то они беспокоят реакцией на сладкое или на прикосновение зубной щеткой, у других развиваются безболезненно и приносят только эстетический дискомфорт. В любом случае с течением времени эти дефекты становятся все глубже и могут привести к воспалению нерва или перелому зуба, даже если закрыть их пломбами.
Раньше было принято считать, что это поражения, возникающие от неправильной чистки зубов, однако это далеко не основная причина. Самая частая и сложная в коррекции — нарушения прикуса. Если человек имеет хотя бы одну старую цементную пломбу, стершуюся от времени, или разрушенный зуб, то его организм уже начинает реагировать на нее, подстраивать всю работу челюстей и суставов, компенсируя эту маленькую проблему. Он переносит нагрузку на другие зубы, перегружая их, заставляя работать больше, чем планировалось природой. Вот на этих зубах и возникают клиновидные дефекты.
Повторюсь, одно только пломбирование клиновидного дефекта в этом случае не спасет, необходимо выявить причину и откорректировать ее. Обычно это не болезненно и даже недолго. Этой патологией занимается очень мало врачей, в основном ортопеды и ортодонты.
— Что же делать, чтобы не потерять свои зубы и не довести дело до протезирования?
— Зубы приходится удалять, прежде всего, из-за их разрушения. И далеко не всегда это следствие кариеса. Зачастую зуб с небольшой пломбой просто ломается пополам, не выдерживая неправильного распределения жевательной нагрузки. Пломба остается на месте, а стенки зуба нет.
Чтобы избежать этого, важно вовремя заменить обычную пломбу на ортопедическую реставрацию. Раньше это были коронки, но сейчас есть керамические (e-max) вкладки и накладки. Это та же пломба, но из прочной и красивой керамики, при этом защищающая зуб со стороны жевательной поверхности. Такие конструкции позволяют обеспечить нормальное безопасное жевание без обтачивания зуба под коронку. Чтобы не упустить оптимальный момент для замены пломбы на вкладку или накладку, необходимо раз в полгода показываться стоматологу.
— В чем принципиальная разница между пломбой и этой конструкцией?
— Пломбировочный материал стареет со временем, изнашивается. Когда пломба достаточно крупная — у нее коэффициент расширения либо усадки, в зависимости от материала, очень выражен. А у керамики, которая сделана зубным техником, такой проблемы нет вообще. Это практически вечная конструкция.
— Многие по-прежнему до дрожи боятся стоматологов. Что вы посоветуете этим людям?
— Зачастую люди садятся в кресло, произнося как заклинание одну и ту же фразу: «Доктор, не пугайтесь, у меня во рту кошмар…» Слово в слово это повторяют совершенно разные пациенты. Это говорит о страхе — страхе осуждения со стороны. Надо понимать, что врач, сидящий напротив, приходит на работу не для того, чтобы ругать своих пациентов за небрежное отношение к здоровью и невыполнение рекомендаций, а для того, чтобы помогать справиться с самыми разными проблемами — от маленького кариеса, вызывающего боль и не дающего в удовольствие есть сладкое, до серьезных психологических проблем, возникающих от невозможности открыто улыбаться и общаться с людьми. Врач нужен, чтобы помочь. Поэтому главная рекомендация: не бойтесь доверить врачу свою проблему, это изменит вашу жизнь к лучшему. Нужно решиться позволить себе новое, достойное качество жизни.
И еще необходимо помнить, что какая бы качественная работа не была проделана, сколько бы не было вложено средств и сил в лечение — все может пойти прахом, если не ухаживать за собой. Любая пломба, керамическая накладка, винир или коронка на импланте нуждаются в уходе. Если человек подходит к гигиене ответственно, срок их службы увеличивается в разы. Проблема в том, что раньше не учили настоящему уходу за зубами.
— Разве? Всех нас в детстве учили пользоваться зубной щеткой и пастой…
— Да, щетка, паста — и больше ничего дома нет. А щетка и паста не обеспечивают достаточной чистоты. Те же межзубные промежутки щетка не прочистит — это физически невозможно. Для этого есть зубная нить, ершики, на крайний случай — ирригатор.
Сейчас более-менее учат гигиене зубов в детском саду, школе. Но взрослое поколение, зрелые люди гигиене не обучены абсолютно. Поэтому советую: если вы не знаете, как правильно чистить зубы и ухаживать за конструкциями в полости рта — не нужно стесняться, просто обратитесь к вашему стоматологу.
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