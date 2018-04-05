— При выборе способа протезирования приходится ориентироваться и на финансовые возможности.

— Если речь идет об одиночном импланте, то стоимость, в принципе, вполне сравнима с другими способами протезирования. Конечно, если человеку нужно сделать выбор между полным съемным протезом и тотальной реабилитацией на имплантатах — это разные суммы. Но это и принципиально разное качество жизни.

— А если нельзя ставить имплантаты, какие остаются варианты?

— У имплантации, как и любой медицинской манипуляции, есть показания и противопоказания, хотя последние относительно редки. Если после консультации выясняется, что этот метод не подходит, мы рассматриваем более традиционные методы протезирования: мостовидные конструкции и съемные протезы.

Да, у многих пациентов есть личный негативный опыт ношения съемных протезов. Или они слышали не самые радужные рассказы об этом от родных или знакомых. Но чаще всего причины проблем с предыдущим протезом не сложно выявить и устранить при изготовлении нового — и человек избавляется от дискомфорта и негативных эмоций.

Важно понимать, что при решении любых проблем со здоровьем работает команда, состоящая из врачей разных профилей и самого главного человека — пациента. Только при совместном принятии решений и слаженности действий можно получить результат, который порадует всех.

— Что еще, на ваш взгляд, влияет на качество стоматологического лечения?

— Помимо командной работы и заинтересованности самого пациента в хорошем результате, я бы назвала работу врача по современным протоколам. Сейчас человек может получить медицинскую помощь на современном мировом уровне независимо от того, где он живет. Этого удалось добиться с помощью разработки определенных стандартов лечения, основанных на масштабных исследованиях по всему миру.

Приведу конкретный пример. Сейчас применяют коффердам — латексный платок, изолирующий зуб от слюны во время работы стоматолога, и защищающий пациента от воздействия агрессивных жидкостей, которыми врач обрабатывает зуб. Кстати, жидкости эти тоже изменились за последние годы. Раньше каналы зуба после удаления нерва промывали банальной перекисью, что не позволяло полноценно уничтожить микроорганизмы внутри зуба и приводило к риску воспаления через несколько лет. Теперь же врачи промывают зуб гипохлоритом натрия — едкой, но эффективной очищающей жидкостью.

Многие доктора переходят на работу с увеличением и дополнительным освещением — это специальные очки или микроскоп, — что помогает находить и тщательно обрабатывать корневые каналы, хорошо вычищать рану после удаления зуба или добиваться идеально точного прилегания пломб и коронок.

Все это и многое другое помогает врачам добиваться максимального качества лечения и повышения сроков службы пломб, коронок и самих зубов. Внедрение всех этих важных мелочей в практику врача происходит только через непрерывное обучение. И речь не о стандартном повышении квалификации раз в пять лет, а о ежемесячных курсах, семинарах, вебинарах. Например, благодаря одному из таких курсов я пару лет назад узнала об истинных причинах развития клиновидных дефектов и способах их устранения.