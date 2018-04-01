Женщина попала под колеса автомобиля напротив Ледового дворца, расположенного в корпусе 2045. Водитель скрылся с места происшествия, но полиция установила его личность и задержала тем же вечером.

ДТП случилось в четверг, 29 марта, около 20:25. Местная жительница переходила Георгиевский проспект по нерегулируемому пешеходному переходу, направляясь к автобусной остановке. Сбивший женщину автомобиль ехал в сторону улицы Летчицы Тарасовой.

«Скорая» доставила 57-летнюю зеленоградку в больницу, предварительно диагностировав пострадавшей перелом лицевой кости, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы.

Оперативники выяснили, что скрывшийся автомобиль был марки Daihatsu, а за рулем находился 78-летний местный житель.

В связи с произошедшим полиция вновь напоминает водителям пункты 2.5 и 2.6 Правил дорожного движения: «При дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 Правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию… Если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь и полицию…»