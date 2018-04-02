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Вход в зеленоградский ЗАГС отремонтируют. «Кольцо» снова покрасят 02.04.2018 ZELENOGRAD.RU

В этом году отремонтируют гранитные и железобетонные ступени и облицовку входа в ЗАГС во 2 микрорайоне. Новые гранитные плиты появились на крыльце учреждения всего два года назад. Ремонт запланирован на май и июнь.

фото:Сайганов Александр/Zelenograd.ru

На ремонт входа в ЗАГС выделено 950 тысяч рублей. В перечне работ — разборка облицовочных плит и ступеней, их облицовка существующими и новыми гранитными плитами, окраска декоративного кольца над входом, светильника, фасадов и потолка. Летом 2016 года все это красили и штукатурили, тогда же появились и новые гранитные плиты на ступенях. До того зеленоградский ЗАГС ремонтировали в 2010 году.

По условиям нового конкурса, ремонт должен пройти с 1 мая по 30 июня. Как раз в интенсивный период свадеб.

ЗАГС открылся на первом этаже жилого дома в 2003 году, до того зеленоградцы регистрировали брак в «01» корпусе — помещении в здании общежития МИЭТа. Жильцы корпуса 240 не в восторге от такого громкого соседства и от количества машин в день свадеб. И даже предлагали перенести его в пустующий кинотеатр «Электрон» — благо, помещение позволяет. Но в «Электроне» откроют гастрономический досуговый центр.

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