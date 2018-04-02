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Кнопки для пешеходов заработали еще на пяти светофорах 02.04.2018 ZELENOGRAD.RU

Кнопки для включения зеленого сигнала светофора для пешеходов поставили у переходов возле остановки «Кинотеатр «Электрон», у ледового дворца «Орбита» и 7-го торгового на Сосновой аллее, на пересечении Сосновой и Озерной аллей, на кругу у площади Юности. Если кнопку не нажать, зеленый не загорится.

фото: Юлия Пасечник/Zelenograd.ru

Об этом Zelenograd.ru сообщил член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Там, где нет кнопок, светофор переключается на пешеходную фазу в автоматическом режиме — например, каждые 40 секунд, а при нажатии кнопки это произойдет быстрее. Но не сразу, придется подождать несколько секунд. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного.

Также кнопками для пешеходов оборудованы светофоры возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой.

Как показывает практика, многие пешеходы не видят кнопок на светофоре даже с яркими наглядными указателями возле них. Чаще всего кнопки обнаруживают после долгого растерянного стояния у перехода, где не включается зеленый свет для пешеходов, — и хорошо, если не выходят на проезжую часть, решив, что светофор сломался.

Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Водителей призывают доезжать до стоп-линии перед переходом — тогда детекторы «поймут», что машинам надо проехать. Если не доехать до стоп-линии 5-10 метров, то машина не попадет в рамку детектирования и зелёный не включится.

Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.

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Обсуждение
Ольга Владимировна
9 часов назад
Светофор для пешеходов на площади Юности в состоянии "красный" показывает обратный отсчет до нуля, после чего пешеходы, включая и женщин с колясками, естественно, начинают выходить на зебру... Но вдруг обнаруживают себя в плотном потоке машин. И только у тех, кто не попал под колеса, есть возможность понять, что машины тоже ехали на зеленый.
Видимо, вместе с модернизацией светофоров уволили последнего, не лишенного разума, который эти светофоры настраивал. А у чиновника, который принимал решение, давно умер мозг, но он продолжает подписывать, что ему подкладывают.
Зеленоградцы! Опасайтесь светофоров в Зеленограде. Они могут быть настроены против вас.
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