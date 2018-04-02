Кнопки для включения зеленого сигнала светофора для пешеходов поставили у переходов возле остановки «Кинотеатр «Электрон», у ледового дворца «Орбита» и 7-го торгового на Сосновой аллее, на пересечении Сосновой и Озерной аллей, на кругу у площади Юности. Если кнопку не нажать, зеленый не загорится.
Об этом Zelenograd.ru сообщил член окружной комиссии по безопасности дорожного движения Константин Антонович. Смысл установки кнопок (официально они называются «табло вызова пешехода», ТВП) — запрещающий сигнал для транспорта не включается, когда на переходе нет людей, а значит, водители экономят время. Там, где нет кнопок, светофор переключается на пешеходную фазу в автоматическом режиме — например, каждые 40 секунд, а при нажатии кнопки это произойдет быстрее. Но не сразу, придется подождать несколько секунд. Нажимать кнопку несколько раз не имеет смысла — достаточно одного.
Также кнопками для пешеходов оборудованы светофоры возле переходов на пересечении Панфиловского проспекта и Филаретовской улицы, 2-го Западного проезда и проспекта генерала Алексеева, улиц Заводская и Радио, возле музыкальной школы на Панфиловском проспекте, около остановок «Дом мебели» на Панфиловском и «Фабрика-прачечная» на Сосновой аллее, у пересечения Георгиевского проспекта и улицы летчицы Тарасовой.
Как показывает практика, многие пешеходы не видят кнопок на светофоре даже с яркими наглядными указателями возле них. Чаще всего кнопки обнаруживают после долгого растерянного стояния у перехода, где не включается зеленый свет для пешеходов, — и хорошо, если не выходят на проезжую часть, решив, что светофор сломался.
Кнопки на светофорах для пешеходов появляются в рамках программы установки петлевых индуктивных детекторов на перекрестках. Они меняют фазы светофора в зависимости от интенсивности транспортного потока и сокращают время простоя машин на запрещающий сигнал. Водителей призывают доезжать до стоп-линии перед переходом — тогда детекторы «поймут», что машинам надо проехать. Если не доехать до стоп-линии 5-10 метров, то машина не попадет в рамку детектирования и зелёный не включится.
Раньше светофоры переключали фазы стандартно, в заданном режиме по направлениям. Индуктивные детекторы реагируют на подъезжающий транспорт и разрешающий сигнал включатся быстро — никто не стоит на перекрестке лишнее время. Но водителям, привыкшим к определенному переключению фаз, надо быть внимательными — придется постоянно следить за сигналами светофора.
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Видимо, вместе с модернизацией светофоров уволили последнего, не лишенного разума, который эти светофоры настраивал. А у чиновника, который принимал решение, давно умер мозг, но он продолжает подписывать, что ему подкладывают.
Зеленоградцы! Опасайтесь светофоров в Зеленограде. Они могут быть настроены против вас.