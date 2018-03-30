Детей ждет насыщенная программа, интересный и активный отдых, яркие впечатления под руководством творческих профессионалов.

Культурный центр «Зеленоград» расположен в центре города — удобно добираться из всех районов.

«Весенний отдых должен быть не менее ярким, чем летний. И интерактивная программа „Культурные выходные“ позволяет сделать его таким. Смена-неделя пролетит незаметно: отдыхая, дети узнают много нового, попробуют себя в совершенно непривычных ролях, раскроют свой потенциал, научатся быть самостоятельными и сообразительными, творчески мыслить и подходить к решению задач», — рассказывают организаторы — специалисты отдела творческой деятельности КЦ «Зеленоград».