В дни весенних каникул, с 2 по 6 апреля, в Культурном центре «Зеленоград» будет работать творческие смены интерактивной программы «Культурные каникулы» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет.
Что включают в себя «Культурные каникулы»:
- Творческие мастерские от профессионалов Культурного центра «Зеленоград».
- Поездка в батутный центр «Атмосфера» ТРЦ «Зеленопарк».
- Экскурсия в Дом лани.
- Квест «Загадки Черного озера» от ГПБУ «Мосприрода».
- Занятие в лаборатории робототехники.
- Актерское мастерство.
- Школа танцев и вокала.
- Турнир по настольным видам спорта.
- Заключительный концерт для родителей.
- Фото и видео-съемка.
Почему стоит выбрать «Культурные выходные»:
- Детей ждет насыщенная программа, интересный и активный отдых, яркие впечатления под руководством творческих профессионалов.
- Культурный центр «Зеленоград» расположен в центре города — удобно добираться из всех районов.
«Весенний отдых должен быть не менее ярким, чем летний. И интерактивная программа „Культурные выходные“ позволяет сделать его таким. Смена-неделя пролетит незаметно: отдыхая, дети узнают много нового, попробуют себя в совершенно непривычных ролях, раскроют свой потенциал, научатся быть самостоятельными и сообразительными, творчески мыслить и подходить к решению задач», — рассказывают организаторы — специалисты отдела творческой деятельности КЦ «Зеленоград».
Время проведения и стоимость:
- с 09:00 до 13:00 — утренняя группа;
- с 14:00 до 18:00 — дневная группа.
Стоимость смены:
- 5 дней по 4 часа — 3000 рублей,
- 5 дней с 9:00 до 18:00 — 6000 рублей,
- разовое посещение (4 часа) — 700 рублей,
- полный день (с 9:00 до 18:00) — 1200 рублей.
Проконсультироваться можно с 10:00 до 19:00 по телефонам: 8(499)734-31-71, 8(929)636-19-10.
Запись на конкретную смену на сайте КЦ «Зеленоград»: https://dkzelenograd.ru/index.php?id=4681.
Следующая смена интерактивной программы «Культурные каникулы» будет проходить во время летних школьных каникул. Следите за анонсами на сайте https://dkzelenograd.ru/
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