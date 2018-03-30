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Весенние «Культурные каникулы» в КЦ «Зеленоград» 30.03.2018 КЦ «Зеленоград» Реклама

В дни весенних каникул, с 2 по 6 апреля, в Культурном центре «Зеленоград» будет работать творческие смены интерактивной программы «Культурные каникулы» для школьников в возрасте от 6 до 14 лет.

Что включают в себя «Культурные каникулы»:

  • Творческие мастерские от профессионалов Культурного центра «Зеленоград».
  • Поездка в батутный центр «Атмосфера» ТРЦ «Зеленопарк».
  • Экскурсия в Дом лани.
  • Квест «Загадки Черного озера» от ГПБУ «Мосприрода».
  • Занятие в лаборатории робототехники.
  • Актерское мастерство.
  • Школа танцев и вокала.
  • Турнир по настольным видам спорта.
  • Заключительный концерт для родителей.
  • Фото и видео-съемка.

Почему стоит выбрать «Культурные выходные»:

  • Детей ждет насыщенная программа, интересный и активный отдых, яркие впечатления под руководством творческих профессионалов.
  • Культурный центр «Зеленоград» расположен в центре города — удобно добираться из всех районов.

«Весенний отдых должен быть не менее ярким, чем летний. И интерактивная программа „Культурные выходные“ позволяет сделать его таким. Смена-неделя пролетит незаметно: отдыхая, дети узнают много нового, попробуют себя в совершенно непривычных ролях, раскроют свой потенциал, научатся быть самостоятельными и сообразительными, творчески мыслить и подходить к решению задач», — рассказывают организаторы — специалисты отдела творческой деятельности КЦ «Зеленоград».

Время проведения и стоимость:

  • с 09:00 до 13:00 — утренняя группа;
  • с 14:00 до 18:00 — дневная группа.

Стоимость смены:

  • 5 дней по 4 часа — 3000 рублей,
  • 5 дней с 9:00 до 18:00 — 6000 рублей,
  • разовое посещение (4 часа) — 700 рублей,
  • полный день (с 9:00 до 18:00) — 1200 рублей.

Проконсультироваться можно с 10:00 до 19:00 по телефонам: 8(499)734-31-71, 8(929)636-19-10.

Запись на конкретную смену на сайте КЦ «Зеленоград»: https://dkzelenograd.ru/index.php?id=4681.

Следующая смена интерактивной программы «Культурные каникулы» будет проходить во время летних школьных каникул. Следите за анонсами на сайте https://dkzelenograd.ru/

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