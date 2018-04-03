О реализации проекта заявили компании «Самолет две столицы» и АО «Химки-Молжаниново». Сейчас разрабатывается проект планировки территории, а запуск продаж намечен уже в начале следующего года. Девелоперы отмечают плюсы проекта — это «благоприятная экологическая обстановка, высокая транспортная доступность, развитая инфраструктура и привлекательность округа для потенциальных жильцов».

Детали «транспортной доступности» соинвесторы не уточняют. Вероятно, имеется в виду близость Ленинградского шоссе, платной трассы М-11 и Октябрьской железной дороги. Но новое жилье неизбежно создаст дополнительные проблемы для зеленоградцев, которые работают или учатся в Москве.

Молжаниново находится на территории Северного административного округа Москвы, то есть, у купивших жилье в новом ЖК будет столичная прописка. При это цены на старте строительства могут составить около 65-70 тысяч рублей за 1 кв. метр жилья, а к его окончанию — 85-90 тысяч, считает эксперт «Ведомостей».

"Район до сих пор развивался медленнее своего окружения и накопил значительный потенциал роста: оказавшись фактически на границе двух ключевых столичных регионов, эта территория уже сейчас является центром притяжения для мировых корпораций и крупнейшего российского бизнеса", говорится в совместном заявлении девелоперов.

Отмечается, что на границе территории, в Есипово строится завод «Мерседес Бенц», планируется строительство производства для японского автоконцерна Hino в Химках, а в самих Химках расположены представительства мировых фармкомпаний, компании PepsiCo и «многие другие». О других будущих рабочих местах не сообщается.