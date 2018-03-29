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Гигантские сосульки замуровали балконы пятиэтажки в Менделеево 29.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Удивительное произведение искусства природного происхождения запечатлел житель поселка Менделево. В середине февраля он сфотографировал верхний балкон дома напротив на улице Институтской, обросший ледяными сталактитами с крыши донизу. К концу марта сосульки достигли исполинских размеров в пять с половиной метров, дотянувшись до козырька балкона на третьем этаже. Верхний балкон ледяная штора скрыла почти полностью. Этажом ниже полопались стекла. Тем не менее жильцы замурованных квартир, судя по всему, не пытались помешать этому природному процессу. В воскресенье, 25 марта, глыба наконец отвалилась без посторонней помощи.

Фото сделано 13 февраля
Сообщество "Подслушано Менделеево" / vk.com/podslushano_v_gp_mendeleevo
Фото сделано 25 марта. В тот же день ледяная глыба обрушилась
Сообщество "Подслушано Менделеево" / vk.com/podslushano_v_gp_mendeleevo

Местный житель рассказал, что за всю зиму ни разу не увидел, чтобы кто-то чистил крыши окрестных домов. Говорит: «Двор-то от снега не чистили, пока на управляющую [компанию] всем поселком не наругались».

В управляющей компании, в свою очередь, сказали Zelenograd.ru, что регулярно и крыши домов чистят, и сосульки сбивают. Однако чистить козырьки балконов и лоджий от снега и сосулек должны сами собственники. А сосульки с крыш домов управляющая компания сбивает по мере поступления заявок. Заявки должны подавать опять же жильцы дома через аварийную диспетчерскую Менделеево по телефону 8-495-546-26-71.

Например, на той же Институтской сосульки сбивали 27 марта, а по новым заявкам поедут 29-го. 28 марта от сосулек избавляли крыши домов на улице Куйбышева, на которой в основном двух- и трехэтажки. К тем домам, где нет доступа на чердаки, специально вызывают вышки.

Откровенно говоря, трудно представить, как хозяева балконов без риска для жизни должны чистить их от снега и сосулек. Более того, это даже не рекомендуется делать самостоятельно, если нет профессиональной подготовки по работе с наледью. Услуги же специально обученных людей небесплатны. Тем не менее вся ответственность за сосульки на балконах лежит на собственниках квартир. По Жилищному кодексу, управляющие компании отвечают за содержание общедомового имущества, каковым балконы, согласно Гражданскому кодексу, не являются.

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