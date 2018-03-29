Местный житель рассказал, что за всю зиму ни разу не увидел, чтобы кто-то чистил крыши окрестных домов. Говорит: «Двор-то от снега не чистили, пока на управляющую [компанию] всем поселком не наругались».

В управляющей компании, в свою очередь, сказали Zelenograd.ru, что регулярно и крыши домов чистят, и сосульки сбивают. Однако чистить козырьки балконов и лоджий от снега и сосулек должны сами собственники. А сосульки с крыш домов управляющая компания сбивает по мере поступления заявок. Заявки должны подавать опять же жильцы дома через аварийную диспетчерскую Менделеево по телефону 8-495-546-26-71.

Например, на той же Институтской сосульки сбивали 27 марта, а по новым заявкам поедут 29-го. 28 марта от сосулек избавляли крыши домов на улице Куйбышева, на которой в основном двух- и трехэтажки. К тем домам, где нет доступа на чердаки, специально вызывают вышки.

Откровенно говоря, трудно представить, как хозяева балконов без риска для жизни должны чистить их от снега и сосулек. Более того, это даже не рекомендуется делать самостоятельно, если нет профессиональной подготовки по работе с наледью. Услуги же специально обученных людей небесплатны. Тем не менее вся ответственность за сосульки на балконах лежит на собственниках квартир. По Жилищному кодексу, управляющие компании отвечают за содержание общедомового имущества, каковым балконы, согласно Гражданскому кодексу, не являются.