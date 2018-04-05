Средний уровень заработной платы столичных врачей по итогам февраля текущего года достигла 135 тысяч рублей, заявил заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников. При этом врач, работая на одну ставку, не может получать меньше 67 тысяч. С директором НИИ организации здравоохранения Депздрава Давидом Мелик-Гусейновым разбираемся, что значат эти цифры.
Заявление Печатникова вызвало серьезный резонанс — врачи пишут, что не получают таких денег. Цифра 135 тысяч рублей — это 200% от среднемесячного дохода по городу. Для чиновников она важна, потому что соответствует целевому показателю так называемых «майских указов» президента — к 2018 году зарплата врачей должна вдвое превысить среднюю по региону.
«Показатель средней заработной платы формируется от общего объема фонда оплаты труда, за вычетом заработных плат глав врачей и их замов (по словам Печатникова, они иногда получают „мягко говоря, гораздо больше“ — Zelenograd.ru), поделённого на количество сотрудников» , — объясняет Мелик-Гусейнов происхождение этой суммы.
Уровень заработной платы складывается исходя из умений, навыков, опыта, знаний, эффективности работы каждого конкретного медицинского специалиста. Так, заработная плата многих хирургов в стационарах составляет более 300 тысяч рублей. А зарплата врачей первичного звена в среднем — 100 тысяч рублей. Но меньше 67 тысяч рублей врач не может получить. Даже если этот врач без категорий, стажа и т. д. Это тот минимум, который очень жёстко контролируется, утвреждает Мелик-Гусейнов.
Заработная плата состоит из оклада, а также из всех надбавок и стимулирующих выплат. Если врач получает меньше, значит работает на неполную ставку. И надо еще учесть вычет 13-процентного налога НДФЛ.
Подводя итоги 2017 года, Депздрав называет минимальный уровень оплаты труда московских врачей — 64 тысячи рублей, и среднюю зарплату — 114 тысяч рублей. В 2018 году эти суммы вырастут, соответственно, до 67 и 122 тысяч. У среднего медицинского персонала «минималка» в этом году должна вырасти с 30 до 32 тысяч рублей, а средняя зарплата — до 60 тысяч рублей.
В ближайшем номере газеты «Московская Медицина Cito» будут опубликованы данные о зарплатах московских медиков по специальностям. Так среднемесячная зарплата участкового терапевта — 123 тысячи рублей, педиатра — 129 тысячи, выездного врача «скорой помощи» — 149 тысяч, врача общей практики — 143 тысячи. Медицинские сестры в поликлиниках получают в среднем 60-63 тысячи рублей. А средний медперсонал «скорой помощи» получает в среднем 103-110 тысяч рублей.
Мелик-Гусейнов приводит и статистику диапазона выплат врачам в декабре и феврале — подчеркивается, что это выплаты отработавшим полный месяц на одну и более ставку. По этим данным, в феврале этого года больше 130 тысяч было получили уже 55% врачей.
«Конечно, вчерашний выпускник, скорее всего, не сможет иметь такую заработную плату, — отмечает Мелик-Гусейнов. — Но с опытом, профессиональным ростом, качеством работы и „личным брендом“ можно зарабатывать ещё больше».
Эксперт считает, что бурление в сетях" вызвано путаницей понятий «зарплата» и «оклад». Оклады у всех меньше, чем зарплата. Также часто приводят примеры зарплат в учреждениях, которые не входят в структуру столичного Департамента здравоохранения. Также начисления могут быть неполными из-за больничного, отпуска, учебы, отгула и т. д. Разницу между зарплатой хирурга в больнице и терапевта в поликлинике Мелик-Гусейнов объясняет разным «уровнем ответственности».
Такую зарплату можно получать, если «жить в больнице», говорят некоторые врачи. Они имеют в виду, что для этого приходится работать на 1,5-2 ставки. Мелик-Гусейнов считает это нормальным: «Есть те, кто хочет работать и зарабатывать. А есть те, кто интересуется получкой на одну ставку. Если врач интересуется именно получкой, возникает вопрос о его реальной мотивации».
Как сказываются переработки на качестве работы врачей, неизвестно. «Людям деваться некуда поэтому и работают с утра и до ночи, а потом мы удивляемся почему не увидели вовремя, почему не обратили внимания на мелочи», пишут Мелик-Гусейнову в обсуждении опубликованных цифр. «Так не работайте больше чем на одну ставку, — возражает он. — Кто вам запрещает?».
Узнать из опубликованных данных, сколько бы получал врач, работая на одну ставку, нельзя. У всех врачей разные квалификационные категории, опыт и даже договоренности с работодателем, объясняет Мелик-Гусейнов и говорит, что сейчас пытаются посчитать стоимость человеко-часа работы московских медиков.
Если вы работаете врачом в учреждениях департамента здравоохранения Москвы и на одну ставку получаете меньше 64 тысяч рублей, напишите, пожалуйста, на news@zelenograd.ru.
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