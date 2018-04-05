Что такое средняя и минимальная зарплата врача?

Заявление Печатникова вызвало серьезный резонанс — врачи пишут, что не получают таких денег. Цифра 135 тысяч рублей — это 200% от среднемесячного дохода по городу. Для чиновников она важна, потому что соответствует целевому показателю так называемых «майских указов» президента — к 2018 году зарплата врачей должна вдвое превысить среднюю по региону.

«Показатель средней заработной платы формируется от общего объема фонда оплаты труда, за вычетом заработных плат глав врачей и их замов (по словам Печатникова, они иногда получают „мягко говоря, гораздо больше“ — Zelenograd.ru), поделённого на количество сотрудников» , — объясняет Мелик-Гусейнов происхождение этой суммы.

Уровень заработной платы складывается исходя из умений, навыков, опыта, знаний, эффективности работы каждого конкретного медицинского специалиста. Так, заработная плата многих хирургов в стационарах составляет более 300 тысяч рублей. А зарплата врачей первичного звена в среднем — 100 тысяч рублей. Но меньше 67 тысяч рублей врач не может получить. Даже если этот врач без категорий, стажа и т. д. Это тот минимум, который очень жёстко контролируется, утвреждает Мелик-Гусейнов.

Заработная плата состоит из оклада, а также из всех надбавок и стимулирующих выплат. Если врач получает меньше, значит работает на неполную ставку. И надо еще учесть вычет 13-процентного налога НДФЛ.