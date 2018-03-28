Вячеслав вызвал автоинспекторов, позже к ним присоединился участковый, которые задокументировали произошедшее. Приметили и ошметки глыбы над балконом, расположенным на последнем этаже. Самая очевидная версия произошедшего — крышу дома не почистили вовремя, скопившийся снег подтаивал в оттепель, а при ночной минусовой температуре подмерзал — и в итоге спрессовался в тяжелую массу, которая постепенно собиралась на краю крыши, пока не рухнула под собственным весом.

Владелец пострадавшего автомобиля намерен требовать возмещение ущерба от «Жилищника района Силино». Если же управляющая компания откажется, — пойдет дальше, в суд.

Похожая история произошла в Зеленограде в 2016 году, только вместо ледяной «бомбы» был кусок бетона, отвалившийся от фасада «Флейты» и разбивший стекло припаркованного рядом автомобиля. Владелец машины также обратился в управляющую компанию за возмещением ущерба, но «Жилищник района Савелки» отказался добровольно выплачивать компенсацию. Дальше конфликт решался уже в суде. В результате суд обязал «Жилищник» возместить ущерб.