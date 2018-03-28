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Глыба льда с крыши дома в 11-м микрорайоне пробила капот машины 28.03.2018 ZELENOGRAD.RU

В шесть вечера в воскресенье, 25 марта, Вячеслав поставил машину рядом с корпусом 1108 со стороны улицы Болдов Ручей. Здесь традиционно паркуются и другие жильцы дома — у обочины метрах в десяти от 22-этажки. В 7:45 понедельника его ждал неприятный сюрприз. Судя по ледяным осколкам на капоте и в щели между ним и лобовым стеклом, на автомобиль рухнула с высоты снежно-ледяная глыба, основательно его искорежив.

Фото предоставлено владельцем автомобиля

Вячеслав вызвал автоинспекторов, позже к ним присоединился участковый, которые задокументировали произошедшее. Приметили и ошметки глыбы над балконом, расположенным на последнем этаже. Самая очевидная версия произошедшего — крышу дома не почистили вовремя, скопившийся снег подтаивал в оттепель, а при ночной минусовой температуре подмерзал — и в итоге спрессовался в тяжелую массу, которая постепенно собиралась на краю крыши, пока не рухнула под собственным весом.

Владелец пострадавшего автомобиля намерен требовать возмещение ущерба от «Жилищника района Силино». Если же управляющая компания откажется, — пойдет дальше, в суд.

Похожая история произошла в Зеленограде в 2016 году, только вместо ледяной «бомбы» был кусок бетона, отвалившийся от фасада «Флейты» и разбивший стекло припаркованного рядом автомобиля. Владелец машины также обратился в управляющую компанию за возмещением ущерба, но «Жилищник района Савелки» отказался добровольно выплачивать компенсацию. Дальше конфликт решался уже в суде. В результате суд обязал «Жилищник» возместить ущерб.

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