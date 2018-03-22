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Новые открытия в ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне: магазины одежды и товаров для дома, салоны красоты 22.03.2018 ТЦ Столица Реклама

Проезжая по Кутузовскому шоссе, вы обязательно обратите внимание на оранжево-синие полосы фасада ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Зеленограда. В марте этого года произошло кардинальное расширение пула арендаторов торгового центра. Практически, это полная реконцепция второго уровня и цокольного этажа. Теперь ТЦ Столица заполнен на 100% и предлагает полноценный шопинг для разных групп посетителей.

Вы будете приятно удивлены, когда по привычке посетив Перекресток неожиданно для себя обнаружите, что на втором этаже для вас есть много нового и интересного:

  • Одежда Lee Wrangler,
  • монобрендовый магазин женской одежды Богданов,
  • стильные товары для дома «Интерьер» ,
  • салон красоты «Креона» ,
  • наращивание волос Lux Hair.

Это неполный список новых арендаторов, которые подогревают посетительский интерес.

На территории торгового центра начал функционировать фитнес клуб Sport Energy — единственный в округе.

Торговый центр зажил новой насыщенной жизнью.

Подписывайтесь на соц. сети торговых центров Столица в Зеленограде:

ВКонтакте: https://vk.com/stolitsazelenograd

Instagram: https://www.instagram.com/tcstolica_zelenograd/

Facebook: https://www.facebook.com/stolitsazelenograd/

Как доехать:

От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400 Т (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)

От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)

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