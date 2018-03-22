Проезжая по Кутузовскому шоссе, вы обязательно обратите внимание на оранжево-синие полосы фасада ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Зеленограда. В марте этого года произошло кардинальное расширение пула арендаторов торгового центра. Практически, это полная реконцепция второго уровня и цокольного этажа. Теперь ТЦ Столица заполнен на 100% и предлагает полноценный шопинг для разных групп посетителей.
Вы будете приятно удивлены, когда по привычке посетив Перекресток неожиданно для себя обнаружите, что на втором этаже для вас есть много нового и интересного:
- Одежда Lee Wrangler,
- монобрендовый магазин женской одежды Богданов,
- стильные товары для дома «Интерьер» ,
- салон красоты «Креона» ,
- наращивание волос Lux Hair.
Это неполный список новых арендаторов, которые подогревают посетительский интерес.
На территории торгового центра начал функционировать фитнес клуб Sport Energy — единственный в округе.
Торговый центр зажил новой насыщенной жизнью.
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Как доехать:
От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400 Т (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)
От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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и рукоделия
- СТО Зеленоград
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