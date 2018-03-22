Вы будете приятно удивлены, когда по привычке посетив Перекресток неожиданно для себя обнаружите, что на втором этаже для вас есть много нового и интересного:

Одежда Lee Wrangler,

монобрендовый магазин женской одежды Богданов,

стильные товары для дома «Интерьер» ,

салон красоты «Креона» ,

наращивание волос Lux Hair.

Это неполный список новых арендаторов, которые подогревают посетительский интерес.

На территории торгового центра начал функционировать фитнес клуб Sport Energy — единственный в округе.

Торговый центр зажил новой насыщенной жизнью.

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Как доехать:

От станции Крюково на автобусах 16, 366 и 400 Т (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)

От ТЦ «Столица» в 14 микрорайоне на автобусе 400К (Остановка: Микрорайон «Зелёный Бор»)