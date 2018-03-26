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Концерт ансамбля «Березка» состоится 18 апреля в ДК «Зеленоград» 26.03.2018 Ансамбль «Березка» Реклама

18 апреля 2018 года в КЦ «Зеленоград» состоится концерт-посвящение великому хореографу Н.С. Надеждиной.

«Чудо Надеждиной» — она привила классическому танцу поэзию старинного хоровода, соединила прошлое с настоящим. Придуманный ею девичий хоровод на тему русских народных песен вот уже семьдесят лет удивляет зрителей своим уникальным, «плывущим» шагом, который создает впечатление, что танцующие стоят на месте, а сцена под ними вращается. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда Н.С. Надеждина с энтузиазмом руководила своим детищем до последних дней жизни. Надеждинские шедевры и сегодня занимают центральное место в репертуаре, а ансамбль с гордостью носит имя своего создателя — Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н.С. Надеждиной.

Каждое выступление хореографического ансамбля «Березка» имеет огромное значение. Сочетая в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Родине, его творчество тонко передает быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духовностью, приобщает молодежь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства.

Билеты можно приобрести :

В КЦ «Зеленоград» (ежедневно с 11:00 до 20:00 или круглосуточно на сайте, тел. 8 (499)734-31-71)

Билеты без наценки на сайте организаторов http://rusartconcert.ru/

На сайте ticketland.ru,https://goo.gl/fW4DGi

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