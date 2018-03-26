Каждое выступление хореографического ансамбля «Березка» имеет огромное значение. Сочетая в себе высокий профессионализм с безграничной любовью к Родине, его творчество тонко передает быт и натуру русского человека, наполняет сознание молодого поколения глубокой духовностью, приобщает молодежь к великим истокам, сокровищнице отечественной культуры и искусства.

Билеты можно приобрести :

В КЦ «Зеленоград» (ежедневно с 11:00 до 20:00 или круглосуточно на сайте, тел. 8 (499)734-31-71)

Билеты без наценки на сайте организаторов http://rusartconcert.ru/

На сайте ticketland.ru,https://goo.gl/fW4DGi