В Зеленограде состоялось торжественное открытие первого филиала международной сети школ «Русский Балет» !
Наши школы открыты уже более чем в 60 городах по всему СНГ.
В наших школах занимаются тысячи счастливых детишек.
Уже открыты группы от 3-х до 13-и лет, занятия проводятся по адресу г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 2, ФОК «Савёлки» и г. Зеленоград, Яблоневая аллея, корп.317А, стр.1
Запишите Вашего ребёнка на бесплатное пробное занятие в школу «Русский Балет», на котором вы познакомитесь со школой, с педагогами, подробнее узнаете о нашей методике и о формате занятий.
Записаться можно по телефону 8(916)3056989 или в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/rusballet_zelenograd
Наш Инстаграм — https://www.instagram.com/balletzelenograd
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