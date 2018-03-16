Запишите Вашего ребёнка на бесплатное пробное занятие в школу «Русский Балет», на котором вы познакомитесь со школой, с педагогами, подробнее узнаете о нашей методике и о формате занятий.

Записаться можно по телефону 8(916)3056989 или в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/rusballet_zelenograd

Наш Инстаграм — https://www.instagram.com/balletzelenograd