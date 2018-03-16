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Сеть детских хореографических школ «Русский балет» ведет набор детей в группу от 3-х до 13-и лет 16.03.2018 Русский балет Реклама

В Зеленограде состоялось торжественное открытие первого филиала международной сети школ «Русский Балет» !
Наши школы открыты уже более чем в 60 городах по всему СНГ.

В наших школах занимаются тысячи счастливых детишек.

Уже открыты группы от 3-х до 13-и лет, занятия проводятся по адресу г. Зеленоград, Озерная аллея, дом 2, ФОК «Савёлки» и г. Зеленоград, Яблоневая аллея, корп.317А, стр.1

Запишите Вашего ребёнка на бесплатное пробное занятие в школу «Русский Балет», на котором вы познакомитесь со школой, с педагогами, подробнее узнаете о нашей методике и о формате занятий.

Записаться можно по телефону 8(916)3056989 или в нашей группе ВКонтакте https://vk.com/rusballet_zelenograd

Наш Инстаграм — https://www.instagram.com/balletzelenograd

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