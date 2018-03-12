Зеленоградский пункт утилизации новогодних ёлок открылся сразу после праздников. Внешне это была просто стойка неподалёку от входа в «Дом лани», оставить ёлку здесь можно было самостоятельно. Ежедневно в 17:00 деревья вывозили на переработку. Их скапливалось немного, в январе в среднем за день зеленоградцы приносили по нескольку новогодних ёлочек, как рассказали корреспонденту Zelenograd.ru. Пункт действовал до 1 марта.

После этого в «Мосприроде» подвели итоги акции «Елочный круговорот 2018». Все москвичи сдали в сумме 7006 ёлочек, в 13 раз больше, чем в прошлом году. Наибольшее количество доставили в пункт сбора ландшафтного заказника «Теплый стан» — 2593 ели, на втором месте природная территория «Кузьминки-Люблино» — 2561 штука, на третьем — природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево» — 545 штук.

По результатам январского опроса Zelenograd.ru, в котором поучаствовали 149 человек, больше половины из них убирают новогоднюю ёлку в течение января, но у 15% она стоит до 8 марта или дольше.