Магазин «БиоТочка» уже запомнился зеленоградцам —здесь продаются натуральные продукты без консервантов, ароматизаторов, химических наполнителей и заменителей, натуральная косметика и натуральные средства для уборки, экологичная посуда и многие другие сопутствующие материалы. За 4 года из небольшого киоска магазин превратился в клуб единомышленников: продавцы-консультанты всегда внимательны и компетентны, а покупатели знают, что найдут здесь много полезного и приятного.
Ассортимент «БиоТочки» разнообразен. Прежде всего, это здоровая еда: натуральные сладо-сти, хлебцы, какао-продукты, печенье, цельнозерновая мука, живые злаки для проращивания, мед, варенье, мюсли, пасты, зерновые и бобовые, подсолнечное, льняное, облепиховое масло и многое другое. Здесь можно найти самые разные травяные чаи, в том числе имбирные и облепиховые, а также необычные напитки — льняные кисели, растворимый шиповник, коктейли на основе сока пихты, сбитни, ячменный напиток талкан, травяные сборы и алтайские бальзамы.
Для того чтобы разнообразить свое питание в Великий Пост будут актуальны котлеты из нута, чечевицы, гречки, основы для приготовления различных блюд из сухих грибов, овощей и трав.
Присутствует и Эффективная и безопасная альтернатива со-временным чистящим средствам, представлена в «БиоТочке» несколькими линейками натуральных средств для стирки, уборки кухни, мытья посуды, чистки плит и любых поверхностей.В частности, здесь можно купить натуральный экологичный отбеливатель «Перкарбонат», разработанный компанией «Мико».
В «БиоТочке» также представлены минеральная косметика, косметика для spa-процедур, для детей, мужчин, натуральные дезодоранты, косметические и эфирные масла. Те, кто пользуется методами естественного оздоровления, смогут приобрести в «БиоТочке» живицу, водные и масляные бальзамы, пребиотики, шунгит.
Магазин, находившийся до этого в Савелках с 1 марта перехал в ТЦ Энергия в Андреевке работает ежедневно с 10.00 до 22.00. Заказ можно оформить на сайте магазина: http://biotochka.ru, а также заказать удобную доставку на дом.
Свой проект создатели «БиоТочки» называют Клуб-магазин, что означает не просто магазин, а сообщество единомышленников. В планах сообщества — развитие, обучение, расширение ассортимента, участие в проектах, поддерживающих осознанный здоровый образ жизни, встречи, лекции, мастер-классы. Всех заинтересованных людей приглашают присоединяться к «БиоТочке», вносить свои предложения, вступать в социальные группы сообщества.
«БиоТочка»: Андреевка, Жилинская ул, стр. 1, ТЦ «Энергия», 1-й этаж, павильон 125.1.
8(925) 305-58-15
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8(499)502-50-05
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