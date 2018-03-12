Ассортимент «БиоТочки» разнообразен. Прежде всего, это здоровая еда: натуральные сладо-сти, хлебцы, какао-продукты, печенье, цельнозерновая мука, живые злаки для проращивания, мед, варенье, мюсли, пасты, зерновые и бобовые, подсолнечное, льняное, облепиховое масло и многое другое. Здесь можно найти самые разные травяные чаи, в том числе имбирные и облепиховые, а также необычные напитки — льняные кисели, растворимый шиповник, коктейли на основе сока пихты, сбитни, ячменный напиток талкан, травяные сборы и алтайские бальзамы.

Для того чтобы разнообразить свое питание в Великий Пост будут актуальны котлеты из нута, чечевицы, гречки, основы для приготовления различных блюд из сухих грибов, овощей и трав.

Присутствует и Эффективная и безопасная альтернатива со-временным чистящим средствам, представлена в «БиоТочке» несколькими линейками натуральных средств для стирки, уборки кухни, мытья посуды, чистки плит и любых поверхностей.В частности, здесь можно купить натуральный экологичный отбеливатель «Перкарбонат», разработанный компанией «Мико».

В «БиоТочке» также представлены минеральная косметика, косметика для spa-процедур, для детей, мужчин, натуральные дезодоранты, косметические и эфирные масла. Те, кто пользуется методами естественного оздоровления, смогут приобрести в «БиоТочке» живицу, водные и масляные бальзамы, пребиотики, шунгит.