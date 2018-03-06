Участки платформ выставлены на торги под назначение «вендинг» — то есть, торговля из автоматов. При этом документация сопровождается фотографиями павильонов, похожих на типовые киоски печати. «Арендатору необходимо предусмотреть крепление вендинговых аппаратов к элементам пассажирской платформы», говорится в документах. Судя по схемам, ставить автоматы предлагается в центре платформ. Чем конкретно будут торговать, не сообщается.

Аукцион пройдет в конце марта, победит тот, кто предложит наиболее высокую цену. Участки на пяти станциях выставлены на торги одним лотом, начальная цена сделки — 867 тысяч рублей. Это арендная плата за 11 месяцев.

Платформа №1 в Крюково — изогнутая. Локомотивные бригады давно жалуются на то, что она плохо просматривается — особенно после того, как на платформе появились рекламные щиты и остановочные павильоны, мешающие обзору. Мешает просматривать всю платформу и недавно установленный забор вдоль платформы. Чтобы проконтролировать посадку пассажиров, помощник машиниста сейчас должен пройти больше половины платформы прежде, чем дать сигнал к отправлению электрички.