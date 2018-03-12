Летний лагерь с изучением английского языка в июне-августе 2018 года (3 недели) в Крыму (Гурзуф)
Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в детском центре отдыха «Жемчужный берег» для совершенствования английского языка. Детский центр отдыха «Жемчужный берег» расположен на берегу Чёрного моря, в одном из живописных уголков Южного Крыма — городе Гурзуф, находящегося в 12 километрах от г. Ялта.
Крым — это одна из жемчужин побережья Чёрного моря, место с уникальным, целебным климатом, способствующим полноценному оздоровлению и отдыху детей и взрослых.
Летний языковой лагерь расположен в парковой зоне из реликтовых хвойных деревьев. Путь на пляж составляет не более 800 метров и проходит через старинный парк санатория «Гурзуфский», природа которого наполнена ароматами эфирных масел эвкалипта и можжевельника.
В летнем лагере предлагается:
- проживание с удобствами в номерах/на этаже;
- пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню;
- развитая инфраструктура и собственный пляж;
- квалифицированные педагоги и медицинское обслуживание;
- экскурсии по Крыму;
- педагогическая программа (тематические кружки, концерты и шоу, спортивные соревнования, интеллектуальные конкурсы, Праздник Нептуна, День именинника, Малые Олимпийские игры).
Вас ждут квалифицированные педагоги, красивейшая природа Крыма, ласковое и тёплое море. Педагоги нашего центра помогут Вам усовершенствовать знания английского языка и разговорную речь на основе метода «полного погружения» с использованием ролевых игр с сюжетами из произведений английских писателей и поэтов. Вы сможете совместить изучение иностранных языков с прекрасным отдыхом и с пользой провести летние месяцы.
Проезд в лагерь осуществляется из г. Москвы самолётом до г. Симферополь, далее автобусом до города Гурзуф и обратно.
Сроки заездов: 01 июня-21 июня; 24 июня-14 июля, 17 июля-06 августа, 09 августа-29 августа 2018 года.
Стоимость: 50000 рублей (3 недели).
В стоимость включено:
- Учебный процесс (20 часов в неделю).
- Проживание в номерах с удобствами.
- Пятиразовое питание.
- Культурно-развлекательная программа.
- Спортивная программа.
Дополнительно оплачивается: авиаперелёт + трансфер.
Для ребёнка, зарегистрированного в г,Москве, возможно предоставление субсидии из бюджета г. Москвы на подготовку и проведение детских оздоровительных мероприятий.
Организуется перелёт регулярными рейсами авиакомпании ПАО «Аэрофлот»
Летний лагерь с изучением английского языка в июне-июле 2018 года (2 недели) в Подмосковье
Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в доме отдыха «Компонент» для совершенствования английского языка. Дом отдыха «Компонент» расположен в деревне Колтышево Солнечногорского района Подмосковья (в 60 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе) на берегу реки с песчаными пляжами. Смешанный лес, богатый грибами и ягодами, бескрайние поля, располагающие к прогулкам, достаточно мягкий климат, удаленность от населенных пунктов и автомагистралей, чистейший воздух — все это создает благоприятные условия для отдыха.
К услугам отдыхающих предлагаются бассейн, тренажёрный и спортивный залы, сауна, прокат велосипедов, спортивный инвентарь. Отдыхающие могут совершить прогулку на лодках и полюбоваться красотой окружающей природы. Дом отдыха «Компонент» расположен недалеко от г. Клин, где расположен музей-усадьба великого русского композитора П.И.Чайковского.
Вас ждут квалифицированные педагоги и красивая природа Солнечногорского района Подмосковья. Педагоги нашего центра помогут Вам усовершенствовать знания английского языка и разговорную речь на основе метода «полного погружения» с использованием ролевых игр с сюжетами из произведений английских писателей и поэтов. Вы сможете совместить изучение иностранных языков с прекрасным отдыхом и с пользой провести летние месяцы.
Сроки заездов: 15 июня-30 июня; 1июля-15 июля, 16 июля-1 августа 2018 года.
Стоимость: 42500 рублей (2 недели).
Возможен отдых родителей с детьми. Стоимость для родителя составляет 37000 рублей
В стоимость включено:
- Учебный процесс (20 часов в неделю).
- Проживание в двухместных номерах со всеми удобствами.
- Трехразовое питание (шведский стол).
- Культурно-развлекательная программа (игры, конкурсы, викторины на английском языке, дискотеки).
- Спортивная программа (бассейн, сауна, тренажёрный зал, поездки на велосипедах).
Дополнительно оплачивается:
- Трансфер;
- Экскурсии;
- Прокат инвентаря.
Телефоны: 8(916)659-16-06, 8(967)083-56-93, 8(985)826-27-24, 8(910)462-03-83, 8(985)237-74-87.
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