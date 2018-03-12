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Центр «Альбион» приглашает в летние языковые лагеря в Гурзуф и Колтышево 12.03.2018 Центр «Альбион» Реклама

Летний лагерь с изучением английского языка в июне-августе 2018 года (3 недели) в Крыму (Гурзуф)

Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в детском центре отдыха «Жемчужный берег» для совершенствования английского языка. Детский центр отдыха «Жемчужный берег» расположен на берегу Чёрного моря, в одном из живописных уголков Южного Крыма — городе Гурзуф, находящегося в 12 километрах от г. Ялта.

Крым — это одна из жемчужин побережья Чёрного моря, место с уникальным, целебным климатом, способствующим полноценному оздоровлению и отдыху детей и взрослых.

Летний языковой лагерь расположен в парковой зоне из реликтовых хвойных деревьев. Путь на пляж составляет не более 800 метров и проходит через старинный парк санатория «Гурзуфский», природа которого наполнена ароматами эфирных масел эвкалипта и можжевельника.

В летнем лагере предлагается:

  • проживание с удобствами в номерах/на этаже;
  • пятиразовое питание по сбалансированному детскому меню;
  • развитая инфраструктура и собственный пляж;
  • квалифицированные педагоги и медицинское обслуживание;
  • экскурсии по Крыму;
  • педагогическая программа (тематические кружки, концерты и шоу, спортивные соревнования, интеллектуальные конкурсы, Праздник Нептуна, День именинника, Малые Олимпийские игры).

Вас ждут квалифицированные педагоги, красивейшая природа Крыма, ласковое и тёплое море. Педагоги нашего центра помогут Вам усовершенствовать знания английского языка и разговорную речь на основе метода «полного погружения» с использованием ролевых игр с сюжетами из произведений английских писателей и поэтов. Вы сможете совместить изучение иностранных языков с прекрасным отдыхом и с пользой провести летние месяцы.

Проезд в лагерь осуществляется из г. Москвы самолётом до г. Симферополь, далее автобусом до города Гурзуф и обратно.

Сроки заездов: 01 июня-21 июня; 24 июня-14 июля, 17 июля-06 августа, 09 августа-29 августа 2018 года.

Стоимость: 50000 рублей (3 недели).

В стоимость включено:

  • Учебный процесс (20 часов в неделю).
  • Проживание в номерах с удобствами.
  • Пятиразовое питание.
  • Культурно-развлекательная программа.
  • Спортивная программа.

Дополнительно оплачивается: авиаперелёт + трансфер.

Для ребёнка, зарегистрированного в г,Москве, возможно предоставление субсидии из бюджета г. Москвы на подготовку и проведение детских оздоровительных мероприятий.

Организуется перелёт регулярными рейсами авиакомпании ПАО «Аэрофлот»

Летний лагерь с изучением английского языка в июне-июле 2018 года (2 недели) в Подмосковье

Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в доме отдыха «Компонент» для совершенствования английского языка. Дом отдыха «Компонент» расположен в деревне Колтышево Солнечногорского района Подмосковья (в 60 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе) на берегу реки с песчаными пляжами. Смешанный лес, богатый грибами и ягодами, бескрайние поля, располагающие к прогулкам, достаточно мягкий климат, удаленность от населенных пунктов и автомагистралей, чистейший воздух — все это создает благоприятные условия для отдыха.

фото: koltyshevo.ru

К услугам отдыхающих предлагаются бассейн, тренажёрный и спортивный залы, сауна, прокат велосипедов, спортивный инвентарь. Отдыхающие могут совершить прогулку на лодках и полюбоваться красотой окружающей природы. Дом отдыха «Компонент» расположен недалеко от г. Клин, где расположен музей-усадьба великого русского композитора П.И.Чайковского.

фото: koltyshevo.ru

Вас ждут квалифицированные педагоги и красивая природа Солнечногорского района Подмосковья. Педагоги нашего центра помогут Вам усовершенствовать знания английского языка и разговорную речь на основе метода «полного погружения» с использованием ролевых игр с сюжетами из произведений английских писателей и поэтов. Вы сможете совместить изучение иностранных языков с прекрасным отдыхом и с пользой провести летние месяцы.

фото: koltyshevo.ru

Сроки заездов: 15 июня-30 июня; 1июля-15 июля, 16 июля-1 августа 2018 года.

Стоимость: 42500 рублей (2 недели).

Возможен отдых родителей с детьми. Стоимость для родителя составляет 37000 рублей

В стоимость включено:

  • Учебный процесс (20 часов в неделю).
  • Проживание в двухместных номерах со всеми удобствами.
  • Трехразовое питание (шведский стол).
  • Культурно-развлекательная программа (игры, конкурсы, викторины на английском языке, дискотеки).
  • Спортивная программа (бассейн, сауна, тренажёрный зал, поездки на велосипедах).

Дополнительно оплачивается:

  • Трансфер;
  • Экскурсии;
  • Прокат инвентаря.

Телефоны: 8(916)659-16-06, 8(967)083-56-93, 8(985)826-27-24, 8(910)462-03-83, 8(985)237-74-87.

www.center-albion.ru

aquous18@yandex.ru

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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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