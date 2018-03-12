Образовательный центр иностранных языков «Альбион» приглашает в летний языковой лагерь в доме отдыха «Компонент» для совершенствования английского языка. Дом отдыха «Компонент» расположен в деревне Колтышево Солнечногорского района Подмосковья (в 60 километрах от Москвы по Ленинградскому шоссе) на берегу реки с песчаными пляжами. Смешанный лес, богатый грибами и ягодами, бескрайние поля, располагающие к прогулкам, достаточно мягкий климат, удаленность от населенных пунктов и автомагистралей, чистейший воздух — все это создает благоприятные условия для отдыха.