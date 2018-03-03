Свое нынешнее имя — Зеленоград — новый город получил в 1963 году. Тогда же он из пригорода Москвы стал столичным районом. В 1991-м, после реформы исполнительной власти, Зеленоград получил статус административного округа Москвы.

60 лет назад город-спутник создали с целью «рассредоточения населения Москвы» и для размещения промышленных предприятий, вывозимых из переуплотненных столичных районов. Через несколько лет строящийся город был передан в ведение Государственного комитета по электронной технике с задачей создания научного центра в области микроэлектроники.

В прошлом году 88% участников опроса Zelenograd.ru ответили, что им нравится жить в Зеленограде.