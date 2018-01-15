О вехе в истории города напомнил зеленоградский музей. В августе 1962 года был образован Всесоюзный центр микроэлектроники, началось активное строительство промышленных предприятий, изменились планы и жилищного строительства. Город получил новый вектор развития. Встал вопрос и о новом имени. Старожилы вспоминают, что были разные предложения: Панфилов или Панфиловск — в честь легендарного генерала Ивана Панфилова. Многие называли город — Шокинград — в честь Александра Шокина — основателя Центра микроэлектроники, который способствовал не только развитию центра, но и строительству города. Но это более поздняя легенда, отмечает музей.

В «Хронологических очерках земли Зеленоградской» Игорь Быстров упоминает, что город действительно хотели назвать Панфилов, но такое название уже имел город в Казахской ССР недалеко от границы с Китаем. Предложение переименовать Зеленоград в Шокинград относится уже к 80-м годам.

До упомянутого постановления 1963 года и вышедшего днем позже указа президиума Верховного Совета Российской Федерации Зеленоград был населенным пунктом, а стал городом районного подчинения. Формально день рождения города празднуется 3 марта — в этот день в 1958 году Совет Министров СССР принял постановление о строительстве города-спутника возле станции Крюково. 3 марта этого года Зеленограду исполнится 60 лет. Основное празднование состоится в общемосковский день города — это первая или вторая суббота сентября.