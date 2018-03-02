«Микрон» произвел и протестировал первую партию новой линейки микросхем, управляющих светодиодными приборами освещения автомобилей. Это контроллеры освещения, связывающие светодиоды с бортовым компьютером. Рост рынка микроэлектроники для автопромышленности — внедрение светодиодных фар, стоп-сигналов и салонного освещения — позволяет рассчитывать на хороший сбыт, считают на «Микроне».

"Объем первой партии составил 20 тысяч микросхем, заказчиками выступают зарубежные производители автоэлектроники. В перспективах — расширение продуктовой линейки", — рассказала Zelenograd.ru Карина Абагян, Директор по стратегическому развитию ПАО «Микрон».

Контроллер освещения от «Микрона» интегрирует функции питания и управления — это оптимальное решением с точки зрения массы и стоимости, утверждают на предприятии. Он регулирует яркость, отслеживает работоспособность каждого светодиода, неполадки и сбои в электрической цепи, управляет режимами работы и отключением фар. Микросхема разработана и производится в России, соответствуя требованиям к отечественной продукции первого уровня.

«Идет массовое внедрение светодиодных фар, стоп-сигналов и салонного освещения в автомобилях эконом-класса, и мы планируем попасть в эту волну, — сообщила Карина Абагян. — Автоэлектроника требует от микрочипов высокой надежности, длительного срока работы и расширенного диапазона рабочих температур — именно эти свойства являются „коньком“ Микрона, поэтому мы рассчитываем на хороший рост в этом сегменте».

В начале 2000х, на волне массового внедрения светодиодных ламп, «Микрон» стал одной из первых мировых компаний-производителей драйверов белых светодиодов, которые и сейчас остаются значительной статьей его экспорта, по словам Абагян.

Чипы для автомобильной промышленности являются самым быстрорастущим сегментом мирового рынка микроэлектроники (12% роста за 2017 год).