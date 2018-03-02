Автобус 400 Т и два легковых автомобиля стали участниками ДТП на Пятницком шоссе. Из-за аварии 400-й оказался поперек трассы, практически полностью перекрыв движение в обе стороны. В результате образовалась семикилометровая пробка в обе стороны.
Дорожный инцидент, по рассказам очевидцев, произошел около девяти часов утра в пятницу, 2 марта. В районе Светлых Гор, рядом с заправкой «ЛУКойл» на пути рейсового автобуса, направлявшегося в сторону Зеленограда, оказались две легковушки, обе выезжали со второстепенной дороги.
Полиция выясняет обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.
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