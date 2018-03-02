Дорожный инцидент, по рассказам очевидцев, произошел около девяти часов утра в пятницу, 2 марта. В районе Светлых Гор, рядом с заправкой «ЛУКойл» на пути рейсового автобуса, направлявшегося в сторону Зеленограда, оказались две легковушки, обе выезжали со второстепенной дороги.

Полиция выясняет обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.