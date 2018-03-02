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На Пятницком шоссе образовалась семикилометровая пробка из-за аварии с 400-м автобусом 02.03.2018 ZELENOGRAD.RU

Автобус 400 Т и два легковых автомобиля стали участниками ДТП на Пятницком шоссе. Из-за аварии 400-й оказался поперек трассы, практически полностью перекрыв движение в обе стороны. В результате образовалась семикилометровая пробка в обе стороны.

Пользователь Ххх Ххх сообщества "ЗелАо AUTO | Зеленоград" / vk.com/zelaoauto
Вова Андрюшин / vk.com/zelaoauto

Дорожный инцидент, по рассказам очевидцев, произошел около девяти часов утра в пятницу, 2 марта. В районе Светлых Гор, рядом с заправкой «ЛУКойл» на пути рейсового автобуса, направлявшегося в сторону Зеленограда, оказались две легковушки, обе выезжали со второстепенной дороги.

Полиция выясняет обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию.

Пятницкое шоссе по состоянию на 10 часов утра 2 марта / Яндекс.Карты
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