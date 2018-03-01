Четвертый главный путь строили с 2008 по 2015 год, чтобы запустить тактовое движение поездов дальнего следования от Москвы до Санкт-Петербурга и электричек, в том числе новых в тот момент «Ласточек». С окончанием стройки количество поездов, проходящих через Крюково, значительно увеличилось — соответственно, и шума от них стало намного больше. Особенно от «Сапсанов», которые при подъезде к станции дают очень громкие гудки.

В период строительства администрация РЖД обещала поставить шумозащитные экраны вдоль путей — эта информация транслировалась через зеленоградскую администрацию. Например, в марте 2014 года на встрече в управе Старое Крюково. В 2015-м представитель РЖД сообщил Zelenograd.ru, что экраны со стороны 8 микрорайона поставят, если акустические замеры зафиксируют превышения уровня шума.



Что показали замеры, неизвестно, но в итоге шумозащитные экраны появились с другой стороны, вдоль Новокрюковской улицы. А что же с 8-м микрорайоном? «Проект „четвертый главный путь“ утвердили в 2008 году, когда возле железнодорожных путей еще не было жилых домов, — ответили на этот вопрос в Октябрьской железной дороге. — Речь идет о постройках, которые располагаются на расстоянии 100 метров от железной дороги (это санитарная зона), таковых при утверждении проекта в указанном квартале (8 микрорайон) не было».



В ОЖД также отметили, что установка шумозащитного экрана «в данном случае должна была предусматриваться при проектировании жилых домов». Логика непостижима. В непосредственной близости к железной дороге находятся, например, корпуса 840, 841, 837, 839, 834А, 815, построенные в разные годы — от 1967-го до 2001-го. Расстояние от этих домов до железной дороги точно не больше ста метров, а в ряде случаев и меньше. А при проектировании этих корпусов о будущем четвертом главном пути никто и не догадывался.

Отсутствие экрана со стороны 8 микрорайона в проекте четвертого пути, видимо, стало неожиданностью и для зеленоградской администрации, потому что еще летом прошлого года на обращения по этому поводу в префектуре отвечали — «да, предусмотрен проектом». А в феврале на очередной вопрос ответили — «нет, не предусмотрен». Потому что санитарные нормы соблюдены.

Замеры потенциального уровня шума при строительстве транспортного объекта всегда рассчитываются при проектировании. В проекте четвертого главного пути указывалось, что ожидаемые уровни шума, по акустическим расчетам, будут превышены на 0,5-2 децибела днем, и на 6-14 децибел ночью. Это только расчетные показатели, которые могут отличаться от реальных после запуска какого-либо транспортного объекта.