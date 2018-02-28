24 февраля состоялось открытие фитнес-клуба Sport Energy в ТЦ «Столица», корпус 2309
Общая площадь площадь зала — 860 кв.м. спорта, красоты и здоровья:
- Групповые программы;
- Единоборства
- Детские направления
- Персональный тренинг
Все это приправлено отличным сервисом, удобными раздевалками и отменной вентиляцией, которой было уделено особое внимание!
Вход в фитнес-клуб со стороны микрорайона «Зеленый Бор».
Часы работы фитнес-клуба Sport Energy:
Пн-пт: 07:00-24:00
Сб. вскр: 09:00-22:00
Начинайте готовиться к лету уже сегодня!
Звоните по телефону 8(986)555-51-00, покупайте абонемент и наслаждайтесь!
https://vk.com/sport_energy_gym
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