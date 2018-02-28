МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Готовимся к лету вместе с Sport Energy. Новый фитнес-клуб открылся в 23 микрорайоне 28.02.2018 фитнес-клуб Sport Energy Реклама

24 февраля состоялось открытие фитнес-клуба Sport Energy в ТЦ «Столица», корпус 2309

Общая площадь площадь зала — 860 кв.м. спорта, красоты и здоровья:

  • Групповые программы;
  • Единоборства
  • Детские направления
  • Персональный тренинг

Все это приправлено отличным сервисом, удобными раздевалками и отменной вентиляцией, которой было уделено особое внимание!

Вход в фитнес-клуб со стороны микрорайона «Зеленый Бор».

Часы работы фитнес-клуба Sport Energy:

Пн-пт: 07:00-24:00

Сб. вскр: 09:00-22:00

Начинайте готовиться к лету уже сегодня!

Звоните по телефону 8(986)555-51-00, покупайте абонемент и наслаждайтесь!

https://vk.com/sport_energy_gym

https://www.instagram.com/sport.energy.gym/

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

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Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
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