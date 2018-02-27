Причины задержек — «технические». «6507 электропоезд сломался на перегоне Клин — Подсолнечная», сообщили около 6 утра в сообществе «Ленинградское направление» ВКонтакте. По другой информации, на станции Подсолнечная (или перед ней) произошла авария электросетей — обрыв провода. Опаздывают пригородные поезда преимущественно из Твери, Клина и Конаково.

«Приносим свои извинения и просим внимательно следить за объявлениями на станциях. Специалисты прикладывают максимальные усилия для скорейшего ввода движения поездов в график» , — пишет МТ ППК.

Совсем без электричек остались станции, на которых «Ласточки» не останавливаются — «В Поварово с 6 утра ничего нет», рассказывали жители посёлка около 7 утра. Электричка 6:22 опоздала на 50 минут и ушла из Поварово после 7.

На станции Сходня обычных электричек тоже не было с 6 утра, первая пришла после 7. До этого пассажиры смогли уехать на «Ласточке» по расписанию. К 8 часам опоздание обычных электричек составило больше часа — электричка 6:56 прибыла около 8 часов.

«На Тверь ситуация ещё хуже, я так понимаю. Электричка задерживается на полтора часа, кассир предложила купить билет на ласточку в 9:15 по Редкино. Ну что ж поделать, взял» , — делится очевидец в 9 утра.

Замена обычных электричек на «Ласточки» вызывает много вопросов — люди не могут выйти на промежуточных остановках до Москвы для пересадки на другой транспорт (НАТИ, Петровско-Разумовскрое, Останкино) и не понимают, как они смогут пройти турникеты в Москве по своим билетам.