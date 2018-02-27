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Электрички утром 27 февраля идут с опозданием до 1 часа. В «Ласточки» сажают без доплаты 27.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Электрички утром 27 февраля следуют с опозданием от 10 до 55 минут, как сообщил перевозчик МТ ППК. Причина — авария около 6 утра на перегоне Клин — Подсолнечная. Пассажирам предложено пользоваться «Ласточками» без доплат и дополнительных сборов. Впрочем, по громкой связи в Крюково этого не сообщают — «О том, что в ласточку можно без доплат, говорит только одна девушка-контролёр», делятся читатели Zelenograd.ru.

«„Ласточка“ 6:53 уехала в 7:12, забрав с собой пассажиров обычной электрички. Объявили, что ближайшие ласточки идут с задержкой» , — рассказывает корреспондент редакции со станции Крюково в 7:30.

На станции Подсолнечная в 7:30. Мороз -25 градусов
Фото: Виктор Сластников / vk.com/m_okt

Причины задержек — «технические». «6507 электропоезд сломался на перегоне Клин — Подсолнечная», сообщили около 6 утра в сообществе «Ленинградское направление» ВКонтакте. По другой информации, на станции Подсолнечная (или перед ней) произошла авария электросетей — обрыв провода. Опаздывают пригородные поезда преимущественно из Твери, Клина и Конаково.

«Приносим свои извинения и просим внимательно следить за объявлениями на станциях. Специалисты прикладывают максимальные усилия для скорейшего ввода движения поездов в график» , — пишет МТ ППК.

Совсем без электричек остались станции, на которых «Ласточки» не останавливаются — «В Поварово с 6 утра ничего нет», рассказывали жители посёлка около 7 утра. Электричка 6:22 опоздала на 50 минут и ушла из Поварово после 7.

На станции Сходня обычных электричек тоже не было с 6 утра, первая пришла после 7. До этого пассажиры смогли уехать на «Ласточке» по расписанию. К 8 часам опоздание обычных электричек составило больше часа — электричка 6:56 прибыла около 8 часов.

«На Тверь ситуация ещё хуже, я так понимаю. Электричка задерживается на полтора часа, кассир предложила купить билет на ласточку в 9:15 по Редкино. Ну что ж поделать, взял» , — делится очевидец в 9 утра.

Замена обычных электричек на «Ласточки» вызывает много вопросов — люди не могут выйти на промежуточных остановках до Москвы для пересадки на другой транспорт (НАТИ, Петровско-Разумовскрое, Останкино) и не понимают, как они смогут пройти турникеты в Москве по своим билетам.

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