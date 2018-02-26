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Остановку «Заводская улица» передвинут ближе к старому мосту 26.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Остановка расположена перед «зеброй», и это причина наездов на пешеходов, считает зеленоградская автоинспекция. Решено перенести не менее чем на пять метров ближе к Старокрюковскому проезду и улице Радио. Устроить новую остановку должны к октябрю.

Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. В протоколе отмечается, что с 2014 года здесь происходят наезды на пешеходов. ГИБДД видит причины в неправильном расположении остановки — нерегулируемый пешеходный переход находится за ней, а не перед ней. Для переноса остановки потребуется устроить площадку под павильон ожидания, нанести дорожную разметку «место остановки автобуса» и поставить соответствующий знак. Управе и дорожным службам поручено сделать это до 15 октября.

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