Остановка расположена перед «зеброй», и это причина наездов на пешеходов, считает зеленоградская автоинспекция. Решено перенести не менее чем на пять метров ближе к Старокрюковскому проезду и улице Радио. Устроить новую остановку должны к октябрю.
Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. В протоколе отмечается, что с 2014 года здесь происходят наезды на пешеходов. ГИБДД видит причины в неправильном расположении остановки — нерегулируемый пешеходный переход находится за ней, а не перед ней. Для переноса остановки потребуется устроить площадку под павильон ожидания, нанести дорожную разметку «место остановки автобуса» и поставить соответствующий знак. Управе и дорожным службам поручено сделать это до 15 октября.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В феврале
-
Скидка на напольную
плитку 10%