Такое решение приняла окружная комиссия по безопасности дорожного движения. В протоколе отмечается, что с 2014 года здесь происходят наезды на пешеходов. ГИБДД видит причины в неправильном расположении остановки — нерегулируемый пешеходный переход находится за ней, а не перед ней. Для переноса остановки потребуется устроить площадку под павильон ожидания, нанести дорожную разметку «место остановки автобуса» и поставить соответствующий знак. Управе и дорожным службам поручено сделать это до 15 октября.