Совет ветеранов района Силино: «Нам дали всего пять билетов. А на юбилей Зеленограда — три, и те именные»

Почему ветерану достались билеты на галёрке, Zelenograd.ru рассказала работающая в совете ветеранов Силино Валентина Исаева, которая раздавала билеты — и сама принимает эту историю близко к сердцу:

— Нам дали всего пять билетов, балкон и партер, два билета на балконе были спаренные, остальные разрозненные — по одному. Поэтому я и дала Юрию Ивановичу два места рядом, он собирался идти вместе с женой. Весь конфуз получился от того, что работники ДК его не пустили в партер, хотя там были свободные места — неужели трудно было пропустить ветерана, который пришёл с орденами, в форме, настоящий защитник Отечества? «У вас билеты на балкон, идите туда» — ну что это за отношение?

Я Юрия Ивановича очень уважаю, в мыслях не было ему навредить. Он у нас активно занимается патриотической работой, всегда ходит с нами в школу, откликается на каждое приглашение, великолепный человек. Очень жаль, что так некрасиво получилось. Корю себя и переживаю, нужно было мне сказать в районном совете ветеранов, чтобы там как-то пересмотрели и дали другие билеты.

Не знаю, почему в партере оказались более молодые люди. От нас совет ветеранов требует, чтобы мы записывали, кому выдаем билеты, и категорию — ветеран труда, ветеран войны или пенсионер. Все советы ветеранов выдают билеты только таким категориям зрителей, никакие молодые люди через нас туда попасть не могут. Но выдать билеты мы можем только те, которые получили сами.

У нас это первая подобная ситуация. Пусть лучше в ДК проведут беседу со своими сотрудниками, чтобы они внимательнее относились к ветеранам. Мне так Юрий Иванович и сказал — «Я специально написал жалобу, пусть в ДК обращают внимание на своё отношение к людям». Я и сама с таким сталкивалась.

А 2 декабря в ДК, в большом зале на 1200 мест, будут отмечать юбилей города, так там ветеранскую организацию вообще обошли — дали три билета на район, причём именных. Как это? Я лично живу в Зеленограде с 1967 года, и таких у нас очень много, ветеранов труда. Неужели мы не заслужили место среди гостей этого праздника? Мы не любим жаловаться, но что тут сказать…

Как подтвердили в другом зеленоградском совете ветеранов, билетов на такие праздничные мероприятия им достаётся мало — несколько на микрорайон, бывает, что половина из них или больше — на балкон. Пойти на концерт хотят многие. «Мы всех в партер посадить не можем, мы даже не имеем права их выбирать, у нас все заслуженные. Если там прошли молодые в партер, может быть, это были волонтёры, им тоже выделяют билеты» , — рассказали в организации. И посетовали, что ветеран не обратился ни к кому на месте — можно было попросить поменяться местами с кем-то в партере, если на галёрке было неудобно.