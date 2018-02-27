Место на предпоследнем ряду «галёрки» на праздничном концерте ко Дню защитника отечества в КЦ «Зеленоград» досталось ветерану и инвалиду Чеченской войны, полковнику в отставке с боевыми наградами 74-летнему Юрию Муканову. О том, как он посетил концерт 20 февраля, ветеран написал в обращении в префектуру. Zelenograd.ru разбирался, почему ветераны оказываются «лишними» на городских праздниках — выяснилось, что на юбилее Зеленограда их будет, видимо, еще меньше.
В укор ветеранскому начальству Юрий Муканов, по его словам, явился на праздник в форме полковника. И среди сотен зрителей оказался в зале один в таком наряде, «как белая ворона». Демонстративно попытался пройти в партер, но билетерша его не пустила, отправив на второй этаж, на балкон.
«Народу там оказалось мало. Впереди сидящие женщины очень удивились этому, одна даже пошутила, что не из штрафбата ли сюда прислали. По-видимому начальники ветеранов, занимавшие первые места, гораздо больше относятся к защитникам Отечества, чем такие, как я. И чего они так боятся, стыдятся нас рядом с собой, брезгуют, отвращаются словно от мусора, пачкающих их одежды. Но везде встречаются всё-таки хорошие люди. Одна милая семейная пара предложила довести меня до дома и доставила прямо к подъезду. Вот им большое спасибо!»
Юрий Иванович Муканов участвовал в боевых действиях во время 1-й чеченской кампании в 1995 году, во взятии дворца Джахара Дудаева. Его подразделение задержало брата Дудаева, и Муканов сам провёл его первый допрос, как описывал он эти события в интервью зеленоградской газете «41». А затем с линии фронта пришлось отправиться в госпиталь из-за контузии, полученной после взрыва мины. После госпиталя и реабилитации в 1998 году Юрий Муканов вышел в отставку. Получил орден Мужества, работал на заводе «Элпа», участвует в работе совета ветеранов района Силино.
Почему ветерану достались билеты на галёрке, Zelenograd.ru рассказала работающая в совете ветеранов Силино Валентина Исаева, которая раздавала билеты — и сама принимает эту историю близко к сердцу:
— Нам дали всего пять билетов, балкон и партер, два билета на балконе были спаренные, остальные разрозненные — по одному. Поэтому я и дала Юрию Ивановичу два места рядом, он собирался идти вместе с женой. Весь конфуз получился от того, что работники ДК его не пустили в партер, хотя там были свободные места — неужели трудно было пропустить ветерана, который пришёл с орденами, в форме, настоящий защитник Отечества? «У вас билеты на балкон, идите туда» — ну что это за отношение?
Я Юрия Ивановича очень уважаю, в мыслях не было ему навредить. Он у нас активно занимается патриотической работой, всегда ходит с нами в школу, откликается на каждое приглашение, великолепный человек. Очень жаль, что так некрасиво получилось. Корю себя и переживаю, нужно было мне сказать в районном совете ветеранов, чтобы там как-то пересмотрели и дали другие билеты.
Не знаю, почему в партере оказались более молодые люди. От нас совет ветеранов требует, чтобы мы записывали, кому выдаем билеты, и категорию — ветеран труда, ветеран войны или пенсионер. Все советы ветеранов выдают билеты только таким категориям зрителей, никакие молодые люди через нас туда попасть не могут. Но выдать билеты мы можем только те, которые получили сами.
У нас это первая подобная ситуация. Пусть лучше в ДК проведут беседу со своими сотрудниками, чтобы они внимательнее относились к ветеранам. Мне так Юрий Иванович и сказал — «Я специально написал жалобу, пусть в ДК обращают внимание на своё отношение к людям». Я и сама с таким сталкивалась.
А 2 декабря в ДК, в большом зале на 1200 мест, будут отмечать юбилей города, так там ветеранскую организацию вообще обошли — дали три билета на район, причём именных. Как это? Я лично живу в Зеленограде с 1967 года, и таких у нас очень много, ветеранов труда. Неужели мы не заслужили место среди гостей этого праздника? Мы не любим жаловаться, но что тут сказать…
Как подтвердили в другом зеленоградском совете ветеранов, билетов на такие праздничные мероприятия им достаётся мало — несколько на микрорайон, бывает, что половина из них или больше — на балкон. Пойти на концерт хотят многие. «Мы всех в партер посадить не можем, мы даже не имеем права их выбирать, у нас все заслуженные. Если там прошли молодые в партер, может быть, это были волонтёры, им тоже выделяют билеты» , — рассказали в организации. И посетовали, что ветеран не обратился ни к кому на месте — можно было попросить поменяться местами с кем-то в партере, если на галёрке было неудобно.
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