3 комментария
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«Специальные люди, которые думают, как сделать зеленоградские дороги удобнее». Письмо в редакцию 22.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Автомобилист Ирина Домрачева радуется небольшим, но непрерывным улучшениям в организации дорожного движения в Зеленограде и благодарит причастных к этому людей.

фото: Ирина Домрачева/Ирина Домрачева

— Вот уже 10 лет я знаю свой родной город как автомобилист. И замечаю удивительные вещи. Я еще помню, как проезд из одного конца города в другой мог занимать полтора часа из-за пробок. А потом стали появляться новые развязки, светофоры, круговые движения, расширялись дороги, и теперь, несмотря на то, что машин стало больше, пробок меньше.

Но в последнее время я стала обращать внимание на то, что на каких-то участках меняется разметка так, чтобы проезжать было удобнее. Например, убрали сплошную разметку на Крюковской эстакаде, и теперь не надо лихорадочно метаться на выезде, пытаясь перестроиться в нужный ряд. На круговом движении с улицы Радио на Георгиевский проспект теперь можно проехать спокойно, не пропуская весь круг, потому что там сплошная линия. А с Георгиевского проспекта был странный поворот только направо из крайнего правого ряда на какую-то непонятную дорогу, и было неудобно перестраиваться на круге, чтобы проехать на Кутузовское шоссе. А теперь там можно прямо и направо. И вот, несколько дней назад — на Панфиловском проспекте, когда из нового города едешь на эстакаду, был из правого ряда только поворот направо, на Каменку. И стояла пробка, потому что прямо можно было только из двух рядов. А теперь из трех! И этот светофор можно проехать быстрее!

Мы часто сталкиваемся с тем, что появляются какие-то нововведения, которые делают нашу жизнь сложнее — в школах, поликиниках, еще где-то… А уж про организацию движения молчат только очень флегматичные автомобилисты.

И вот оказывается, что есть люди, которые смотрят на все эти стрелки и разметки, и думают: «А ведь здесь было бы удобнее вот так!» Принимают решение, выступают с инициативой, проходят через какие-то бюрократические проволочки, преодолевают сопротивление, находят деньги, организуют рабочих, которые нарисуют новую разметку или повесят новые знаки.

Причем, вот же оно работало как-то, машины же ездили, но кто-то потратил свое время и сделал еще лучше. Просто так. Потому что мог.

Ирина Домрачева для Zelenograd.ru

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Обсуждение
Kill Digit
8 часов назад
Причем, вот же оно работало как-то, машины же ездили, но кто-то потратил свое время и сделал еще лучше. Просто так. Потому что мог.
Ирина, вы ошибаетесь, что просто так. Сейчас развитие дорожной сети достаточно прибыльный бизнес, который и развивает ЦОДД создавая кипучую деятельность постоянной модернизации...
Max Petrov
7 часов назад
Например, убрали сплошную разметку на Крюковской эстакаде, и теперь не надо лихорадочно метаться на выезде, пытаясь перестроиться в нужный ряд.
То есть заезжая на эстакаду Вы не знаете куда вы едите? Решаете на мосту?))) Там 3 ряда - чего там метаться?
На круговом движении с улицы Радио на Георгиевский проспект теперь можно проехать спокойно, не пропуская весь круг
У меня мурашки по коже! Как не пропускать круг? Наверное вышли новые правила - но подождите - ведь 8 ноября того года приоритет имеют авто на круге? Осаго у автора надеюсь с расширением?)))
И вот, несколько дней назад — на Панфиловском проспекте, когда из нового города едешь на эстакаду, был из правого ряда только поворот направо, на Каменку. И стояла пробка, потому что прямо можно было только из двух рядов. А теперь из трех! И этот светофор можно проехать быстрее!
Там не все радужно - теперь - когда горит стрелка направо правый ряд забит едущими на мост - начинается сигналенье. Плюс к этому карман под правую полосу короток - и все одно затыкается у бестолкового табла не доезжая расширения. А ездили там давно по правой прямо в нарушение бестолкового знака.
Мы часто сталкиваемся с тем, что появляются какие-то нововведения, которые делают нашу жизнь сложнее — в школах, поликиниках, еще где-то…
Да-да точно к 54 детской п-ке хрен подъедешь теперь - а запарковаться вообще счастье- да и у других парковка не лучше.
Принимают решение, выступают с инициативой, проходят через какие-то бюрократические проволочки, преодолевают сопротивление, находят деньги, организуют рабочих, которые нарисуют новую разметку или повесят новые знаки.
Они сидят в советах при городской администрации - вместе принимают решения ну например: Установить пешеходные мачты с солнечными батареями,а затем через год признают их неэффективными, делают платную стоянку в крюково по "просьбам жителей" за 100 руб в час, кладут индукционные ленты без какого либо эффекта, сначала признают кнопки на светофорах неудачными а через 10 лет лепят их везде как ноу-хау, или строят развязки как на въезде у штыков - делая меж отбойников 2 узкие полосы - из-за чего там народу перебилось уже немерено, светофоры с подсветкою мачт, табло с надписью "разгоняйтесь быстрее", ограждения по дороге от которого умер ребенок, замена круглых отбойников на квадратные и т.п. Бюрократические препоны они создают себе сами - ровно для того, чтобы героически и за ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ БАБКИ их преодолевать! Поиском смарт-трафик Антонович.
Причем, вот же оно работало как-то, машины же ездили, но кто-то потратил свое время и сделал еще лучше. Просто так. Потому что мог.
Пора оторваться от фейсбуков - и понять что есть реальная жизнь в которой ничего (за редким исключением) просто так не делается. А самое интересное в том, что никого в ЦОДД не интересует мнение жителей - они вешь в себе - порешили и понеслась. Но кто как не жители города знает слабые места - спроси у них - где не удобно? - так нет - сами решили и вперед бабло осваивать.
А у нас до сих пор клумба у миэта до 3 полос не срезана, моста через жд третьего нет и автобусы с панфилы налево на ул. Андреевку из правого ряда фигачат. А уж про Ленинградку и пятницу вообще молчу! ИМХО.
Александр Эрлих
2 часа назад
- На круговом движении с улицы Радио на Георгиевский проспект теперь можно проехать спокойно, не пропуская весь круг
- У меня мурашки по коже! Как не пропускать круг? Наверное вышли новые правила
Вы зря ёрничаете - там действительно так сделана разметка, что с улицы Радио можно поворачивать направо на Георгиевский проспект, не пропуская круг - полоса для поворота отделена от круга сплошной разметкой. Смотреть за водителями, игнорирующими разметку, конечно надо, но в целом эта схема действительно сильно упрощает жизнь.
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