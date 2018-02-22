— Вот уже 10 лет я знаю свой родной город как автомобилист. И замечаю удивительные вещи. Я еще помню, как проезд из одного конца города в другой мог занимать полтора часа из-за пробок. А потом стали появляться новые развязки, светофоры, круговые движения, расширялись дороги, и теперь, несмотря на то, что машин стало больше, пробок меньше.

Но в последнее время я стала обращать внимание на то, что на каких-то участках меняется разметка так, чтобы проезжать было удобнее. Например, убрали сплошную разметку на Крюковской эстакаде, и теперь не надо лихорадочно метаться на выезде, пытаясь перестроиться в нужный ряд. На круговом движении с улицы Радио на Георгиевский проспект теперь можно проехать спокойно, не пропуская весь круг, потому что там сплошная линия. А с Георгиевского проспекта был странный поворот только направо из крайнего правого ряда на какую-то непонятную дорогу, и было неудобно перестраиваться на круге, чтобы проехать на Кутузовское шоссе. А теперь там можно прямо и направо. И вот, несколько дней назад — на Панфиловском проспекте, когда из нового города едешь на эстакаду, был из правого ряда только поворот направо, на Каменку. И стояла пробка, потому что прямо можно было только из двух рядов. А теперь из трех! И этот светофор можно проехать быстрее!

Мы часто сталкиваемся с тем, что появляются какие-то нововведения, которые делают нашу жизнь сложнее — в школах, поликиниках, еще где-то… А уж про организацию движения молчат только очень флегматичные автомобилисты.

И вот оказывается, что есть люди, которые смотрят на все эти стрелки и разметки, и думают: «А ведь здесь было бы удобнее вот так!» Принимают решение, выступают с инициативой, проходят через какие-то бюрократические проволочки, преодолевают сопротивление, находят деньги, организуют рабочих, которые нарисуют новую разметку или повесят новые знаки.

Причем, вот же оно работало как-то, машины же ездили, но кто-то потратил свое время и сделал еще лучше. Просто так. Потому что мог.

Ирина Домрачева для Zelenograd.ru