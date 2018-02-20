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Численность населения Зеленограда превысила 240 тысяч человек. Это официально, а как на самом деле? 20.02.2018 ZELENOGRAD.RU

Естественный прирост населения Зеленограда в 2017 году составил 592 человека, сообщила префектура. По данным официальной статистики это значит, что в городе живёт почти 240,5 тысяч человек. Однако, статистика не даёт реальной картины. Разбираемся в других методиках подсчета.

По данным Мосгорстата на 1 января 2017 года, в Зеленограде насчитали 239,861 жителя. А на днях префектура сообщила, что «естественный прирост населения» составил за год 592 человека. Таким образом, даже без учета миграции, численность Зеленограда уже превысила 240 тысяч человек.

Очевидно, подсчет строго в административных границах Зеленограда имеет мало отношения к реальности. Ещё восемь лет назад префект Смирнов говорил, что в городе 60 тысяч неучтенных жителей. Вокруг множество населенных пунктов, жители которых так или иначе вовлечены в социально-экономическую жизнь города. С одной стороны Зеленоград граничит с Солнечногорским районом — в нем живет почти 144 тысячи человек. С другой — с городским округом Химки, население которого превышает 251 тысячу. Итого — если просуммировать соседей — в «зеленоградской агломерации» живет 625 тысяч человек.

Но и такое чисто механическое сложение не дает реальной картины. Считать можно по-разному. Например, когда выбирают место для нового торгового центра, учитывают и транспортную доступность, и наличие конкурентов. Для этого строят так называемую «гравитационную модель» суть которой в том, что более крупные города «притягивают» большее количество покупателей, готовых преодолевать более дальнее расстояние до крупных торговых центров, а «сила притяжения» пропорциональна количеству населения или обороту местной торговли. Такую модель просчитывали, в частности, при строительстве «Зеленопарка». По ней численность населения в «зоне охвата» вокруг Зеленограда составила уже более 985 тысяч человек.

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