Сетевой магазин откроется в корпусе 1109, где раньше был «Перекресток-экспресс», а еще раньше — кафе «Лесное». Это будет третья «Пятерочка» в 11 микрорайоне и 21-я в Зеленограде.



Открытие магазина планируется 22 февраля, сообщили Zelenograd.ru в компании X5 Retail Group, управляющей сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». В 11 микрорайоне уже работают две «Пятерочки» в корпусах 1143 и 1104, последняя — на расстоянии автобусной остановки от нового магазина сети. Такая же концентрация «Пятерочек» — три магазина — в 16 микрорайоне.

В новой «Пятерочке» в корпусе 1109 есть вакансии — в частности, требуется замдиректора магазина. Подробности — по телефону 8(800)222-55-53.