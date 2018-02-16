Сетевой супермаркет открылся в деревне Брехово у Пятницкого шоссе, недалеко от автобусной остановки «Вахнеевка». Он работает с 08:00 до 23:00.
Еще один «Перекресток» планируется открыть весной в ТЦ «Панфиловский» — он придет на смену магазину «О'Кей», который закроется в конце февраля. Это будет девятый магазин сети «Перекресток» в Зеленограде.
В 11 микрорайоне, в помещении гаражного кооператива возле корпуса 1110, открылся сетевой универсам «Верный». Такой же магазин появится в поселке Жилино рядом с Пятницким шоссе. В оба магазина сейчас набирают персонал.
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