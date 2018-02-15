Гибкий пьезоэлектрик — вещество, в котором при сжатии или растяжении появляется заряд электрического тока — разработал коллектив ученых из Германии и России с участием Максима Силибина, доцента Института перспективных материалов и технологий МИЭТ. Результат исследования опубликован в журнале Scientific Reports издательской группы Nature.

«Полученный материал создан на основе керамики и органических полимеров и обладает абсолютно новыми качественными характеристиками и хорошими перспективами применения в промышленности», — сообщает университет. «Он может быть широко использован в микро- и наноэлектронике в качестве элементов сенсорики. Материал будет востребован и при создании инновационных зарядных устройств, акустических систем и других систем», — добавляет Максим Силибин.

Среди авторов совместной научной работы также Дмитрий Киселёв (МИСиС), ученые Тверского госуниверситета и университета Дуйсбурга-Эссена (Германия). Максим Силибин и Дмитрий Киселёв уже получили в 2016 году премии Правительства Москвы за разработки в этом направлении и рассказывали о них.