Яшма дает силу предвидения, концентрирует внимание и усиливает инстинкт на маленькие деловые выгоды. И наконец король все камней — рубин, в своих лучших проявлениях воодушевляет человека на великие дела. На руке благородного, нравственного лидера, вождя рубин ведет к подвигам и победам.

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Вс.: 10:30 — 19:00

При ювелирном салоне «Диадема» работает мастерская.