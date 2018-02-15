Международный женский день — отличный повод для новых эмоций, а источником новых эмоций у прекрасной половины человечества практически всегда служат украшения!
Этой весной советуем вам обратить внимание на украшения с жемчугом и перламутром. Жемчуг снова вступает в свои права и является обязательным атрибутом любой деловой женщины.
Более того украшения с жемчугом уже давно перестали быть традиционными и скучными. Дизайнеры каждый день придумывают новые интерпретации и создают настоящие шедевры, которые будут уместны каждый день и смогут дополнить ваш образ.
Еще одним трендом, а главное удобным и стильным аксессуаром будут «жесткие» браслеты с вдохновляющими и мотивирующими надписями. Идеально подойдут, если вы любитель стиля casual, но стоит одеть несколько штук одновременно, и вы готовы к вечернему выходу.
Официальными камнями марта являются — хризолит, аметист, сапфир, рубин и яшма.
Хризолит усиливает внутреннею гармонию, избавляет от печали и заблуждений. Сапфир предохраняет владельца от зависти и привлекает к нему симпатии окружающих. Аметист придает благоразумие, бодрость, обдуманную храбрость, способствует медитации, помогает душе создавать непреходящие ценности.
Яшма дает силу предвидения, концентрирует внимание и усиливает инстинкт на маленькие деловые выгоды. И наконец король все камней — рубин, в своих лучших проявлениях воодушевляет человека на великие дела. На руке благородного, нравственного лидера, вождя рубин ведет к подвигам и победам.
Даже если вы не верите в магические свойства камней и подходите к приобретению украшений исключительно из эстетических побуждений, осознание того, что вы являетесь обладателем сильного природного талисмана, впечатляет, неправда ли?
В преддверии праздников мы подготовили для вас большой выбор украшений из серебра и золота, а для читателей портала дополнительная скидка по кодовому слову «Zelenograd.ru».
Давайте дружить? Подписывайтесь на наши соц.сети и получайте больше скидок и интересных предложений.
Instagram: https://www.instagram.com/diademagold/
Facebook: https://www.facebook.com/diademajewelry/
Адрес: Центральный проспект, корп.401 ТЦ Юность,
Пн.-СБ.: 10:30-20:00
Вс.: 10:30 — 19:00
При ювелирном салоне «Диадема» работает мастерская.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !