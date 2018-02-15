МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Ювелирный салон «Диадема»: 8 марта — прекрасный повод побаловать себя и любимых 15.02.2018 Ювелирный салон «Диадема» Реклама

Международный женский день — отличный повод для новых эмоций, а источником новых эмоций у прекрасной половины человечества практически всегда служат украшения!

Этой весной советуем вам обратить внимание на украшения с жемчугом и перламутром. Жемчуг снова вступает в свои права и является обязательным атрибутом любой деловой женщины.

Более того украшения с жемчугом уже давно перестали быть традиционными и скучными. Дизайнеры каждый день придумывают новые интерпретации и создают настоящие шедевры, которые будут уместны каждый день и смогут дополнить ваш образ.

Еще одним трендом, а главное удобным и стильным аксессуаром будут «жесткие» браслеты с вдохновляющими и мотивирующими надписями. Идеально подойдут, если вы любитель стиля casual, но стоит одеть несколько штук одновременно, и вы готовы к вечернему выходу.

Официальными камнями марта являются — хризолит, аметист, сапфир, рубин и яшма.

Хризолит усиливает внутреннею гармонию, избавляет от печали и заблуждений. Сапфир предохраняет владельца от зависти и привлекает к нему симпатии окружающих. Аметист придает благоразумие, бодрость, обдуманную храбрость, способствует медитации, помогает душе создавать непреходящие ценности.

Яшма дает силу предвидения, концентрирует внимание и усиливает инстинкт на маленькие деловые выгоды. И наконец король все камней — рубин, в своих лучших проявлениях воодушевляет человека на великие дела. На руке благородного, нравственного лидера, вождя рубин ведет к подвигам и победам.

Даже если вы не верите в магические свойства камней и подходите к приобретению украшений исключительно из эстетических побуждений, осознание того, что вы являетесь обладателем сильного природного талисмана, впечатляет, неправда ли?

В преддверии праздников мы подготовили для вас большой выбор украшений из серебра и золота, а для читателей портала дополнительная скидка по кодовому слову «Zelenograd.ru».

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https://www.diademagold.ru/

Instagram: https://www.instagram.com/diademagold/

Facebook: https://www.facebook.com/diademajewelry/

Адрес: Центральный проспект, корп.401 ТЦ Юность,

Пн.-СБ.: 10:30-20:00

Вс.: 10:30 — 19:00

При ювелирном салоне «Диадема» работает мастерская.

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СТО Зеленоград

Всегда поможем
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