Земельный участок площадью более восьми тысяч квадратных метров у Георгиевского проспекта выставили на торги под строительство торгового центра с культурной составляющей — на усмотрение инвестора там может быть, например, дом культуры, кинотеатр или концертный зал. Торговля может занять около половины здания.
Участок находится между улицами Заводская и Радио. Он отводился под строительство торгово-выставочного центра еще на стадии утверждения проекта планировки 23 микрорайона (правда, назывался тогда общественно-торговым).
Общая площадь здания, по технической документации, — 12,5 тысяч квадратных метров. Торговые площади могут занимать не более 5 тысяч кв. метров. Также разрешено разместить в составе комплекса гаражи. Остальное пространство может занять любое культурное заведение. Сейчас на участке ничего, кроме деревьев и кустов, нет.
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7 жителей 1 представитель власти и 5 журналистов (13 человек) 7 (Семь) лет назад согласовали проект.
Надо что-то менять.