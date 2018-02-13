Участок находится между улицами Заводская и Радио. Он отводился под строительство торгово-выставочного центра еще на стадии утверждения проекта планировки 23 микрорайона (правда, назывался тогда общественно-торговым).

Общая площадь здания, по технической документации, — 12,5 тысяч квадратных метров. Торговые площади могут занимать не более 5 тысяч кв. метров. Также разрешено разместить в составе комплекса гаражи. Остальное пространство может занять любое культурное заведение. Сейчас на участке ничего, кроме деревьев и кустов, нет.