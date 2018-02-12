Обычная электричка будет отправляться по рабочим дням от станции Крюково в 7:40, она будет следовать со всеми остановками, кроме Малино и Рижской. Еще один дополнительный пригородный поезд назначен от Ленинградского вокзала в Крюково отправлением в 8:16 — со всеми остановками, кроме Планерной и Малино.

Электричка отправлением в 7:40 из Крюково идет 50 минут, прибывая в Москву в 8:30, сообщает «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания». Дополнительный утренний поезд из Москвы — 52 минуты.

С 15 по 28 февраля из-за продолжающихся работ на Октябрьской железной дороге отменяется ряд дневных крюковских электричек — информация об отменах опубликована на сайте МТППК.